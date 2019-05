Der Subaru BRZ kommt in der Tim Schrick Edition auf den Markt. Die limitierte Auflage, die zu Preisen ab 36.395 Euro erhältlich ist.

Die Tim Schrick Edition soll dem deutschen Rennfahrer Tribut zollen, der mit Subaru erfolgreich auf der Langstrecke unterwegs ist.

Das in „Cool Grey Khaki“ lackierte Sondermodell basiert auf der Topausstattung Sport+, die unter anderem bereits mit Sportsitzen, Aluminium-Pedalen, einem mittig positionierten Drehzahlmesser, der Fahrdynamikregelung VDC mit Track-Modus und Antriebsschlupfregelung, Heckspoiler sowie einem Torsen-Sperrdifferenzial an der Hinterachse aufwartet. Im Editionsmodell sind zusätzlich Sachs-Stoßdämpfer und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in „Dark Metallic“ an Bord.

Weitere Ausstattungsmerkmale des 2+2-Sitzers sind unter anderem ein Navigations- und Audiosystem mit Sieben-Zoll-Display, Digitalradio DAB+, zwei USB-Anschlüssen, Apple CarPlay und Android Auto, ein schlüsselloses Zugangssystem, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und eine Sitzheizung vorne.

Den Vortrieb übernimmt der 2,0-Liter-Benziner: Der Vierzylinder-Boxermotor entwickelt 147 kW/200 PS und ein maximales Drehmoment von 205 Nm, das zwischen 6.400 und 6.600 U/min anliegt. Für die Kraftübertragung steht neben einem Sechsgang-Schaltgetriebe für 1.500 Euro Aufpreis eine sportlich abgestimmte Sechsstufen-Automatik zur Verfügung. Der Gangwechsel kann dabei aber auch über Schaltwippen am Lenkrad erfolgen.

Fotos: Subaru