Liebhaber historischer Feuerwehrfahrzeuge und Philatelisten können am 6. August 2020 ihre einschlägige Sammlung erweitern. Denn an diesem Tag erscheinen drei neue Briefmarken mit den Bildern der alten Löschfahrzeuge VW Typ 2 T1, LF 16 von Mercedes-Benz und TLF 16 W 50 des Industrieverbands Fahrzeugbau IFA.

„Bei den drei Marken handelt es sich um Sonderpostwertzeichen, die neben dem normalen Porto noch einen Zuschlag für einen guten Zweck erheben“, heißt es bei der Deutschen Post DHL. Im konkreten Fall gehen die Einnahmen aus den Zuschlägen an die Stiftung Deutsche Jugendmarke, die unterschiedliche Kinder- und Jugendprojekte unterstützt.

Die Sonderbriefmarke mit dem VW-Bulli hat einen Wert von 80 Cent plus 40 Cent Zuschlag, das Motiv des Mercedes-Benz LF 16 ist als 95 Cent-Marke plus 45 Cent Zuschlag zu haben und der TLF 16 W 50 als 155-Cent-Marke plus 55 Cent Zuschlag. Zusammen kosten die drei Neuerscheinungen 4,70 Euro, es gibt sie in ausgewählten Postfilialen oder telefonisch im Shop der Deutschen Post. mid

Foto: Deutsche Post / VW