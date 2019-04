Weltpremiere für den Nissan 370Z 50th Anniversary: In New York wurde jetzt das Jubiläumsmodell des Sportwagens enthüllt. Vor einem halben Jahrhundert feierte in dieser Stadt schon der Datsun 240Z sein US-Debüt.

Die Sonderedition, die jetzt kurz vor der New York International Auto Show (19. bis 28. April 2019) vorgestellt wurde, ist eine Hommage an den #46 BRE (Brock Racing Enterprises) Datsun 240Z, der mit John Morton am Steuer mehrere nationale SCCA-Meisterschaften gewonnen hat.



„Es ist kein Geheimnis, dass der Datsun 240Z den Weg für japanische Sportwagen in den USA ebnete“, erklärt Ivan Espinosa, Nissan Corporate Vice President Global Product Strategy & Planning. „Fast genauso wichtig in der Z-Historie ist Peter Brocks modifizierter 240Z, der die amerikanische Motorsportlandschaft veränderte: Nach der Premiere des BRE 240Z im Jahr 1970 wurde Nissan/Datsun zu einem der erfolgreichsten Unternehmen im amerikanischen Motorsport – mit Tausenden von Siegen in den letzten fünf Jahrzehnten.“





Die Nissan 370Z 50th Anniversary Edition



Der Nissan 370Z wird zum Modelljahr 2020 in den Ausstattungslinien 370Z, Pack und NISMO angeboten.



Das Exterieur der Nissan 370Z 50th Anniversary Edition soll an den legendären BRE-Rennwagen erinnern. Eine silberne Lackierung trifft auf schwarze Akzente: Kofferraum, Motorhaube, Außenspiegel und A-Säulen sind dabei farblich vom Rest der Karosserie abgesetzt. Ein weiterer Hingucker sind die Streifen auf der Fahrzeugseite. In der Seitenansicht fällt zudem eine dünne Linie ins Auge, die vom Scheinwerfer bis zur Heckscheibe läuft und in ein kleines Dreieck mündet, das von der C-Säule des Datsun 240Z inspiriert ist. Weitere Erkennungszeichen des Jubiläumsmodells sind entsprechende Embleme am vorderen Kotflügel und am Heck, aber auch spezielle 19-Zoll-Leichtmetallräder mit roten Akzenten.





Auch die 370Z 50th Anniversary Edition behält das schlanke Profil bei, das die Z-Modelle mit ihrer niedrigen Dachlinie, der aufwärtsgebogenen Fenstergrafik und der geneigten Heckklappe seit jeher prägt. Bi-Xenon-Scheinwerfer im „Bumerang“-Design und LED-Tagfahrlicht verleihen dem Sportwagen in Kombination mit der markanten Frontschürze ein aggressives und dennoch elegantes Gesicht. Am Heck greifen die integrierten Rückleuchten das Frontdesign auf und betonen zusammen mit dem Heckspoiler und dem breit ausgestellten Stoßfänger die starke, athletische Form.





Den fahrerzentrierten Innenraum dominiert die Instrumententafel. Die Instrumente selbst sind an der Lenksäule befestigt, um unabhängig von der Lenkradstellung jederzeit beste Sicht zu bieten. Das mit Alcantara® ummantelte „50th Anniversary“-Lenkrad mit einer von Rennwagen inspirierten Mittelmarkierung verfügt über eine große obere Öffnung, die das Sichtfeld zusätzlich verbessert. Der Drehzahlmesser trägt dabei das Jubiläumslogo.





Eine durchgehende Mittelkonsole trennt den Fahrer- vom Beifahrersitz. Die beheizbaren und vierfach elektrisch verstellbaren Ledersitze mit einstellbarer Lendenwirbelstütze verfügen über auffällige Nähte, Muster und das in die Rückenlehnen eingeprägte „50th Anniversary“-Logo. Dunkle Chromakzente finden sich im gesamten Innenraum, darunter an speziellen Einstiegsleisten mit Z-Logo und an den Türverkleidungen aus synthetischem Wildleder, das exklusiv für das Sondermodell erhältlich ist. Für Klanggenuss sorgt ein Bose®-Audiosystem mit acht Lautsprechern (inklusive Dual-Subwoofer), aktiver Rauschunterdrückung und aktiver Soundoptimierung.

Schnell und agil wie immer



Das Herzstück der 370Z 50th Anniversary Edition bildet der 3,7-Liter-Sechszylinder. Der Motor entwickelt 241 kW/328 PS und ein maximales Drehmoment von 363 Nm. Die innovative VVEL-Technologie (Variable Valve Event and Lift) optimiert das Öffnen und Schließen der Ventile, so dass immer genau die richtige Menge an Luft zur richtigen Zeit in die Verbrennungskammer strömt.



Das VVEL-System verbessert durch Reduzierung der Nockenwellenreibung auch die Kraftstoffeffizienz. Es sorgt darüber hinaus für sauberere Emissionen, da sich der Katalysator schneller erwärmt und so den Verbrennungsprozess beim Kaltstart stabilisiert.



Die Kraftübertragung übernimmt im Jubiläumsmodell ein Sechsgang-Schaltgetriebe mit engem Übersetzungsverhältnis, das über das synchronisierte Schaltsystem SynchroRev Match® verfügt. Es passt die Motordrehzahl beim Schalten automatisch an die Geschwindigkeit an. So können alle Fahrer wie ein professioneller Rennfahrer schalten.





Als Alternative steht eine Siebenstufen-Automatik – ebenfalls mit Drehzahlanpassung, Schaltwippen am Lenkrad und adaptiver Schaltsteuerung – zur Wahl, die auf Wunsch ein schnelles, manuelles Schalten mit einer Sollzeit von 0,5 Sekunden zwischen den Gangwechseln ermöglicht.



Die 370Z 50th Anniversary Edition fährt mit einer optimierten Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung mit leichten, geschmiedeten Aluminiumarmen, einer starren Halterung aus Aluminiumlegierung und einem hohlen Stabilisator vor. Die unabhängige Mehrlenker-Hinterachse ist zudem steifer und leichter als in der vorherigen Generation. Die hintere Halterung ist aus einem Guss gefertigt. Hochdynamische Stoßdämpfer erhöhen den Fahrkomfort durch reduzierte Reibung. Ein viskoses Sperrdifferenzial sorgt dafür, dass die Leistung auf die Straße gebracht wird.





Für die Verzögerung sorgt ein Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent. Es umfasst 14 Zoll große belüftete Frontscheiben mit der Haftkraft von Vierkolben-Bremssätteln, hinten kommen 13,8-Zoll-Scheiben mit Zweikolben-Sätteln zum Einsatz – jeweils aus Aluminium gefertigt. Den Kontakt zur Straße bilden Bridgestone Potenza S007 Reifen auf geschmiedeten RAYS Leichtmetallfelgen.

Fotos: Nissan