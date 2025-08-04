Smart meets TUI: Die limitierte Urlaubsedition

TUI Edition: Smart launcht Premium-Modelle in limitierter Auflage

Die neue TUI Edition von Smart könnte eine Gelegenheit für alle sein, die Fahrerlebnis mit zusätzlichen Reisevorteilen kombinieren möchten! Der smart #1 und der smart #3 in der Premium-Line kommen in einer limitierten Auflage und bieten exklusive Vorteile für alle Kunden.

Wie beispielsweise 6.000 Euro Smart Prämie beim Kauf eines Neufahrzeugs, sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden; Leasing ab 399 Euro monatlich ohne Anzahlung, sowie ein 500 Euro TUI Travel Bonus für Pauschalreisen, die im TUI Reisebüro oder auf tui.com gebucht werden können.



Die TUI Edition will durch ihre serienmäßigen Premium-Features, wie ein großzügiges Panoramadach, Platz für fünf Personen und ein preisgekröntes Design bestechen.