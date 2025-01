Neuer Skoda Superb iV: Plug-in-Hybrid mit über 120 km elektrischer Reichweite kommt 2025 | In In News | Von Von Redaktion/cwe

Škoda bringt die Limousine der vierten Superb-Generation in Kürze als Plug-in-Hybrid auf den Markt. Der neue Superb iV kombiniert einen 1,5 TSI-Benzinmotor mit einem Elektromotor, was eine Systemleistung von 204 PS ermöglicht. Beeindruckend ist die rein elektrische Reichweite von über 120 Kilometern, gemessen nach dem WLTP-Zyklus. Die Antriebsbatterie des Plug-in-Hybriden hat eine Kapazität von 25,7 kWh und lässt sich an Gleichstrom-Schnellladestationen in nur 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen.

Mit einer maximalen Ladestärke von 11 kW an einer privaten Wallbox oder öffentlichen Wechselstrom-Ladestation lässt sich die Antriebsbatterie in 2:30 Stunden von null auf 100 Prozent aufladen.

Die zweite Generation des Plug-in-Hybridantriebs vereint den 1,5 TSI-Benziner mit 110 kW (150 PS) und einen in das Getriebe integrierten Elektromotor, der sowohl eigenständig als auch unterstützend arbeiten kann. Über ein automatisches 6-Gang-Direktschaltgetriebe wird die Leistung an die Vorderräder übertragen.

Die Produktion des neuen Skoda Superb iV startet im zweiten Quartal 2025. In der kommenden Woche wird die Limousine bestellbar sein.

Foto: Skoda

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren