Der Octavia RS ist ab sofort bestellbar. Zum Markstart ist er als Limousine oder Kombi mit einem 245 PS starken 2,0-Liter-TSI-Motor in Verbindung mit einem Sieben-Gang-Direktschaltgetriebe zu bekommen. Ein Sechs-Gang-Schaltgetriebe sowie die 200 PS starke Dieselvariante legen die Tschechen nach. Eine First Edition zur Einführung beinhaltet serienmäßig das Infotainmentsystem Columbus. So ergibt sich ein Preisvorteil von 1374 Euro auf den Kaufpreis von 38.543 Euro für die Limousine und 39.225 Euro für den Kombi.

Zu den optischen Erkennungszeichen der Sportvariante des Octavia gehören unter anderem spezifische Front- und Heckschürzen, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben, Heckleuchten in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern sowie zahlreiche schwarze Akzente. Ab Werk fährt der Octavia RS auf schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Auf Wunsch füllen 19 Zoll große Leichtmetallräder die Radkästen. Wählbar sind insgesamt neun verschiedene Außenfarben.

Das Interieur ist überwiegend in Schwarz gehalten. Carbon-Dekorleisten und Aluminiumpedale, sowie farbige Ziernähte an den Sitzen, dem Lenkrad und der Instrumententafel sorgen für RS-typische Stimmung. Serienmäßig nehmen die Passagiere vorne auf beheizbaren Sportsitzen mit integrierter Kopfstütze Platz und greifen in ein dreispeichiges, mit Leder bezogenes Multifunktions-Sportlenkrad. Ab Werk kommt auch das Virtual Cockpit mit 10,2 Zoll großem Kombiinstrument inklusive zusätzlicher Sport-Ansicht zum Einsatz. Ebenfalls serienmäßig ist die Fahrprofilauswahl Driving Mode Select mit neuem RS-Modus.



Der Octavia RS beschleunigt in 6,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und mobilisiert ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Das Sportfahrwerk ist serienmäßig um 15 Millimeter tiefer gelegt. ampnet

