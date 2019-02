Der Škoda Octavia Combi 1,5 TSI G-TEC ist ab sofort mit neuem, leistungsstärkeren 1,5 TSI-Motor mit 96 kW (130 PS) bestellbar. Der ausschließlich in der Kombiversion und in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style erhältliche Škoda Octavia Combi G-TEC schafft nun im reinen Erdgasbetrieb eine Reichweite von 480 Kilometern. Dafür speichern drei Tanks zusammen 17,7 Kilogramm CNG (Compressed Natural Gas. Ein 11,8 Liter großer Benzintank sichert die Mobilität in Regionen ohne Erdgastankstellen. Der Škoda Octavia Combi G-TEC startet bei 26.150 Euro.Foto: Skoda