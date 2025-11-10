Sei dabei! Porsche geht elektrisch – und der Cayenne zeigt, wie’s geht! | In Elektromobilität, Porsche In E-Mobil | Von Von Redaktion/cwe

Porsche präsentiert am 19. November ab 15:00 Uhr (MEZ) sein zweites vollelektrisches SUV – den Cayenne Electric. Die digitale Weltpremiere wird live im Porsche Newsroom, auf YouTube und bei LinkedIn übertragen. Nur wenige Tage später, am 22. und 23. November, feiert das neue Modell seine Publikumspremiere beim Festival „Icons of Porsche“ in Dubai – einem der wichtigsten Markenevents der Region.

Mit dem Cayenne Electric schlägt Porsche ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte seiner SUV-Reihe auf. Seit 2002 steht der Cayenne für Performance, Alltagstauglichkeit und Vielseitigkeit – Werte, die das neue Elektro-Modell nun in die Ära der E-Mobilität überführt. Basierend auf Porsches neuster E-Fahrzeugarchitektur soll der Cayenne Electric Maßstäbe setzen: in Fahrdynamik, Langstreckenkomfort, Offroad-Tauglichkeit sowie bei Effizienz und digitaler Vernetzung.

Der Cayenne Electric ergänzt künftig die bestehende Modellfamilie aus Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Varianten. Porsche-Fans können die Weltpremiere live verfolgen oder später on demand abrufen – alle Infos, Fotos und Videos gibt es im Porsche Newsroom auf newsroom.porsche.com

Foto: Porsche