Rolls-Royce Phantom Series II (2023) – Ein maßgeschneiderte Kunstwerk

Das Spitzenmodell von Rolls-Royce rollt schon seit 1925 auf den Straßen. Das sind bald 100 Jahre. Was für ein Lebenszyklus. Nachdem NinaCarMaria bereits die 8. Generation des Phantoms vorstellen konnte, ist nun das Facelift an der Reihe. Mit dem Rolls-Royce Phantom Series II bekommt die Modellpalette wohl ein letztes Mal einen Verbrenner Motor, ehe sich die Marke rundum elektrifiziert und mit dem Spectre das erste Elektroauto auf den Markt bringen wird.

Das aktuelle Facelift ist dezent ausgefallen, wurde aber mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Genau so, wie sich die Rolls-Royce Kunden das wünschen. Weiterhin wird das knapp 3,2 Tonnen schwere Fahrzeug von einem V12 Biturbo-Motor angetrieben. Starke 571 PS und ein maximales Drehmoment von 900 Newtonmetern, lassen Emily in 5,3 Sekunden auf Tempo 100 fliegen.

Weiterhin ist das exklusive Flaggschiff als Short Wheelbase (SWB) und auch als Extended Wheelbase (EWB) verfügbar. Der Phantom misst in der länge beeindruckende 5,76 Meter, in der Breite 2,00 Meter, als Höhe werden 1,64 Meter angegeben. Der Radstand liegt bei 3,55 Meter. Die Farben unseres Testwagens: Twilight Purple, ein dunkles Lila, die Couchline sowie die Motorhaube sind in Silver Satin Bonnet lackiert. Ein Kontrast in Matt. Auf Kundenwunsch ist diverser Chromschmuck am Fahrzeug nun in einer dunklen Ausführung erhältlich. An der Front zeigt sich Facelift durch eine neue, polierte und horizontal verlaufende Linie zwischen den Tagfahrlichtern zum Kühlergrill.

Der funkelnde Kühlergrill ist erstmals beleuchtet, das zaubert einen bleibenden Eindruck. Auch Emily, die traditionell auch Spirit of Ecstasy genannt wird, ist nun indirekt beleuchtet. Die Alu-Spaceframe-Bauweise mit der langen Schnauze und dem nach hinten abfallenden, kurzen Heck ist unverändert geblieben. Neu gestaltete Felgen runden den extrovertierten Look ab. Wahlweise ist ein gefrästes 3D-Edelstahlrad mit dreieckigen Facetten in voll- oder teilpolierter Ausführung oder Discfelgen in poliertem Edelstahl oder schwarzer Lackierung zu haben. Das neue Felgendesign soll an die 1920er Jahre erinnern.

Im Innenraum spendieren die Briten ihrem Flaggschiff ein etwas dicker ummanteltes Lenkrad. Eine neue Rolls-Royce-App namens „Whispers“ soll den Bedien-Komfort auf moderne Weise weiter erhöhen. Mit der Rolls-Royce-Connected-App lassen sich der Fahrzeugstatus und auch das Navigationssystem einsehen. 580 Sterne, ein luxuriöser Innenraum mit „The Gallery“, machen den neuen Phantom zum maßgeschneiderten Kunstwerk. „Kunstvoll“ sind auch die Preise für den Phantom, sie starten bei 400.000 Euro. Der Wert des Testfahrzeugs liegt bei 509.975 Euro.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren