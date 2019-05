Als neueste Entwicklung in seinem Bespoke-Programm präsentiert Rolls-Royce eine Champagner-Truhe. Der Korpus der Truhe besteht aus Aluminium und Carbon, ergänzt um schwarzes, natürlich gekörntes Leder sowie Holz der Tudor-Eiche. Sollte ein Kunde einen individuellen Farb- oder Materialwunsch haben, wird auch der in die Tat umgesetzt. Für 37.000 britische Pfund kommen Kunden in den Besitz des edlen Stücks.

Auf Knopfdruck öffnet sich die Truhe und gibt den Blick auf jeweils vier mundgeblasene Kristall-Champagnerflöten und Baumwollservietten mit gestickten „RR“-Monogrammen frei. Dabei verwandelt sich der Außendeckel in ein Serviertablett aus Tudor-Eichenholz mit lasergeschnittener Edelstahleinlage. Die Seiten der Truhe fahren automatisch aus. Dort befindet sich ein Ensemble aus Champagner und Canapés.





Ein Kühler aus schwarz eloxiertem Aluminium und Carbon, verziert mit „RR“-Emblem, stellt die optimale Trinktemperatur sicher. Alternativ ist auch eine „Kaviar-Konfiguration“ erhältlich, bei der zwei Kühler je eine 30-Gramm-Kaviar-Dose aufnehmen. Zwei Perlmuttlöffel mit eloxierten Aluminiumgriffen dienen als Handwerksgeschirr. ampnet

Fotos: Rolls-Royce