Rolls Royce Ghost Black Badge – Das 600 PS Luxus-Batmobil

Es ist kaum vorstellbar! Aber man kann einen Rolls Royce noch besser machen. Der neue Rolls-Royce Ghost ist leiser, er wird nun an allen 4 Rädern angetrieben und eine Allradlenkung lässt ihn noch handlicher werden.

Rolls-Royce hat den Ghost nahezu komplett überarbeitet. Eigentlich bleibt vom Vorgänger nur die Spirit of Ecstasy und die Regenschirme unverändert. Ein Teil der Technik kommt nun vom Spitzenmodell Phantom. So wird der Ghost quasi zum Mini-Phantom. Überhaupt nicht mini ist jedoch die Leistung des neuen Rolls Royce Ghost. Der V12-Biturbo leistet bis zu 600 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 900 Newtonmetern bereit. Das wuchtet den dunklen Ghost in 4,7 Sekunden auf Tempo 100.

Die „Black Badge“ Ausführung kommt in britischem Batmobil-Look mit dem in dunklem Chrom gehaltenen „Spirit of Ecstasy“ und dem großen aufrecht stehenden dunklen Chrom-Kühlergrill.

Die nächtliche Präsenz wird durch 20 LEDs, die den Kühlergrill indirekt beleuchten untermalt. Laut Hersteller ist die Rückseite der Grillstreben so bearbeitet, dass das LED-Licht nicht zu auffällig, sondern angemessen dezent reflektiert. Die Aluminium-Spaceframe Bauweise des Phantoms wurde adaptiert.

Die 21 Zoll Räder bekommen Schaumeinlagen, um die Geräuschkulisse zu dämpfen. Zudem selbstaufrichtende Radzentren und – ganz klassisch – die hinten angeschlagenen Türen. Der kleinste Rolls-Royce erscheint mit seiner Fahrzeuglänge von 5,55 Meter wie aus einem Block gefertigt. Seine Präsenz erscheint unverwechselbar. Allein die Breite von 2,15 Meter ist beachtlich. einen Radstand von 3,29 Metern findet man selten.

Im Kofferraum finden bis zu 507 Liter Gepäck gebührenden Raum. Die Regenschirme liegen auf Entwässerungsrinnen damit die Schirme gut trocknen können. Neu im Ghost sind auch die elektrischen Türen. Der große Phantom und das SUV Cullinan haben sie schon, jetzt bekommt auch der „kleine“ Ghost diesen Komfort. Die Türen öffnen und schließen sich auf Knopfdruck. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Der Passagier muss zweimal am Tür-Innengriff ziehen und ihn wieder loslassen, sobald der gewünschte Öffnungswinkel erreicht ist. Das System soll unabhängig von Berg- und Auffahrwinkeln funktionieren.

Der Innenraum verzaubert mit hochwertigen Materialien. Auf der Beifahrerseite leuchtet ein von 850 Sternen umgebener Ghost-Schriftzug in der Gallery. Abgerundet durch den Charme der klassischen Rolls-Royce Analog-Uhr. Eine Rolls-Royce Bespoke Soundanlage, eingestickte RR Monograme an den Kopfstützen und Fußmatten aus Lammwolle faszinieren jeden Passagier. Im Fond zeigt der edle Geist seine volle Pracht. Sektkühler, Cognac Gläser oder Kristall-Champagner-Gläser warten dort auf ihren erfrischenden Einsatz Unter dem Sternenhimmel kann man Entertainment pur auf zwei großen Screens genießen während man von den Sitzen wohltuend massiert wird. Da wünscht man sich, die Fahrt möge ewig dauern.

Hand wurde auch an den gewaltigen V12-Motor gelegt. So konnte noch ein Hauch mehr Power aus dem Triebwerk gekitzelt werden: Statt 571 PS (420 kW) leistet der 6,75 Liter im Ghost nun 600 PS (441 kW) und kommt auf 900 statt 850 Newtonmeter. Eine 8-Gang-Automatik leitet die Kraft an alle 4 Räder. So sprintet der Rolls-Royce Ghost Black Badge in 4,7 Sekunden auf Tempo. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei bei 250 km/h erreicht und dann abgeriegelt.

Die Preise für den Ghost starten bei 342.000 Euro. In der Black Badge Version sind es mindestens 359.380 Euro.

Rolls-Royce hat den neuen Ghost komplett neu gezeichnet, entwickelt und ihm viel Technik vom großen Bruder Phantom verpasst. So steht der neue Ghost Black Badge nun als Mini-Phantom vor uns. Nur eben etwas agiler und kleiner.

Technische Daten:

Rolls-Royce Ghost Black Badge 2023

Motor: 6,75-Liter-V12-Benziner

Leistung: 600 PS (441 kW) 1600 U/min

Max. Drehmoment: 900 Nm bei 1600 U/min

Getriebe/Antrieb: 8-Gang-Automatik, Allrad

Fahrleistungen: 0 – 100 km/h in 4,8 sec

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

WLTP-Verbrauch: 15,8 l/100 km

Maße:

L/B/H 5,55/2,15/1,57 m

Leergewicht: 2.490 kg

Kofferraumvolumen: 507 Liter