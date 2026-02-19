Wer landet bitte auf einem fahrenden Zug?!
120 km/h, Null Fehlertoleranz: Wie landet man auf einem fahrenden Zug?
Red-Bull-Athlet Dario Costa schreibt am 15. Februar 2026 Luftfahrtgeschichte. Mit 120 km/h landet er auf einem fahrenden Güterzug – und hebt wieder ab. Monatelanges Training. Millimeter-Präzision. Kein Platz für Fehler. Vorbereitet mit den Hypersportwagen Rimac Nevera R und Nevera – für den vielleicht spektakulärsten Move der Luftfahrt.
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.