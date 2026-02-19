Wer landet bitte auf einem fahrenden Zug?!

120 km/h, Null Fehlertoleranz: Wie landet man auf einem fahrenden Zug?

Red-Bull-Athlet Dario Costa schreibt am 15. Februar 2026 Luftfahrtgeschichte. Mit 120 km/h landet er auf einem fahrenden Güterzug – und hebt wieder ab. Monatelanges Training. Millimeter-Präzision. Kein Platz für Fehler. Vorbereitet mit den Hypersportwagen Rimac Nevera R und Nevera – für den vielleicht spektakulärsten Move der Luftfahrt.

