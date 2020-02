Renault Twingo kommt mit wassergekühltem Elektroantrieb

Mit dem Twingo Z.E.1 zeigt Renault erstmals eine rein batteriebetriebene Variante des City-Cars. Der kompakte 5-Türer hat einen 60 kW/82 PS starken Elektromotor anstelle des Benzinaggregats im Heck. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 21 kWh ermöglicht nach WLTP-Testzyklus eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern im Stadtverkehr. Der Twingo Z.E. kommt in Deutschland zum Jahreswechsel 2020/2021 in den Handel.

Der Twingo Z.E. ist eine von acht rein elektrischen Modellneuheiten, welche die Marke bis 2022 einführen wird. Der Twingo Z.E. basiert auf einer von Anfang an auch für den Elektroantrieb ausgelegten Plattform. Der im Heck unterhalb des Kofferraums platzierte fremderregte Synchronmotor stellt sein maximales Drehmoment von 160 Nm bereit. Den Spurt von 0 auf 50 km/h absolviert der Twingo Z.E. in rund 4,0 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 135 km/h.

Renault fertigt den Antriebsstrang im französischen Cléon. Die Endmontage des Twingo Z.E. erfolgt im slowenischen Novo Mesto, wo auch die Benzinvarianten des City-Cars gebaut werden.

Als erstes Z.E. Modell überhaupt verfügt der neue Twingo Z.E. über eine wassergekühlte Batterie. So bleibt der Stromspeicher etwa bei hoher Last und extremen Temperaturen stets im optimalen Betriebsbereich. Der kompakte 21-kWh-Akku wurde in Zusammenarbeit mit LG Chem entwickelt und ist innerhalb des Radstands unter dem Fahrer- und Beifahrerplatz untergebracht.

Die Lithium-Ionen-Batterie der neuesten Generation ermöglicht im gemischten WLTP-Testzyklus eine Reichweite von 180 Kilometern. Im WLTP-Stadtmodus liegt der Aktionsradius dank des höheren Anteils an Rekuperationsphasen zur Energierückgewinnung bei 250 Kilometern.

Das patentierte Batterieladesystem CHAMELEON CHARGER soll die Energieversorgung des Twingo Z.E. Akkus mit Wechselstrom in Stärken von 230 und 400 Volt gestatten sowie mit Ladeleistungen bis 22 kW. Eine halbstündige Pause soll so reichen, um an einem 22-kW-Ladepunkt Energie für 80 Kilometer Fahrstrecke im gemischten Betrieb zu „tanken”.

Der Zugang zum Stromanschluss für den Ladeprozess befindet sich dort, wo bei den Benzinvarianten die Tankklappe ist. Geladen wird wie bei den anderen Elektroautos von Renault per Typ 2-Stecker.



Äußerlich ist der Twingo Z.E. je nach Ausstattung unter anderem an blauen Zierelementen an den Radnabenabdeckungen oder Felgen zu erkennen. Hinzu kommen blaue Stripings an den Fahrzeugflanken, welche die Konturen der Schulterlinie betonen. Auch an den Spangen des Kühlergrills findet sich das typische blaue Dekor.

Den individuellen Auftritt der batterieelektrischen Variante komplettiert der Schriftzug „Z.E. Electric” an B-Säulen und Heckklappe.

Technische Daten:

TWINGO Z.E.

(vorläufige Daten vorbehaltlich finaler Homologation)

Bauart: Fremderregter Drehstrom-Synchron-Elektromotor

Max. Leistung (kW / PS bei 1/min): 60 / 82 bei 3.590 bis 11.450

Hubraum (l): 1,8

Max. Drehmoment (Nm bei 1/min): 160 bei 500 bis 3.590

320 bei 2.000

Batterietyp: Lithium-Ionen, wassergekühlt

Nennkapazität (kWh): 21,3

Spannung (V): 400

Anzahl der Module: 8

Gewicht (kg): 165

WLTP-Reichweite im gemischten Modus (km): 180

Verbrauch im gemischten Modus (Wh/km): 163

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 135

Beschleunigung ( 0-100 km/h in s): 12,6

Ladesystem: 1- bis 3-phasig, von 2 bis 22 kW

Haushaltssteckdose 2,3 kW (230 Volt / 10 Ampere / 1-phasig) von 0 bis 100 % (h): 13:30

Wallbox 3,7 kW (230 Volt / 16 Ampere / 1-phasig) von 0 bis 100 % (h) 8:00

Wallbox 7,4 kW (230 Volt / 32 Ampere / 1-phasig) von 0 bis 100 % (h) 4:00

Ladesäule 11 kW (400 Volt / 16 Ampere / 3-phasig) von 0 bis 80 % (h) 2:10

Ladesäule 22 kW (400 Volt / 32 Ampere / 3-phasig) von 0 bis 80 % (h) 1:03

Wendekreis (m): 8,75

Länge / Breite / Höhe (mm): 3.615 / 1.646 / 1.541

Radstand / Bodenfreiheit (mm): 2.492 / 170

Spurweite vorn / hinten (mm): 1.452 / 1.425

Gepäckraumvolumen (l): 240 bis 980

Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.112 bis 1.178 / 1.528

Zuladung (kg): 350 bis 416

Luftwiderstand (cw x A): 0,68