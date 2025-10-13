Erster Blick auf den neuen Renault Twingo E-Tech – unter 20.000 Euro | In Renault In News | Von Von Redaktion/cwe

Der neue Renault Twingo E-Tech elektrisch steht in den Startlöchern – mit klaren Anleihen an das Original von 1993 in Kombination mit einem modernen, vollelektrischen Antrieb. Der kompakte Cityflitzer wird am 6. November 2025 offiziell vorgestellt. Wer sich beeilt, kann sich mit dem „Twingo R-Pass“ schon jetzt einen frühen Produktionsplatz sichern.

Wie schon beim Renault 5 und Renault 4 E-Tech bietet der „R-Pass“ exklusive Vorteile: Frühzeitige Bestellmöglichkeit, bevorzugte Produktion und Auslieferung sowie Zugang zu besonderen Aktionen rund um das Modell.

Mit einem geplanten Einstiegspreis unter 20.000 Euro will Renault Elektromobilität für jedermann attraktiv machen. Der neue Twingo basiert auf der AmpR Small Plattform und wurde in weniger als zwei Jahren speziell für den urbanen Einsatz entwickelt, Die Vorgabe: kompakt, wendig und effizient.

Optisch zitiert der Twingo E-Tech elektrische charmant seinen Urahn:

• Eine abfallende Motorhaube mit fließend verlaufender Windschutzscheibe sorgt für aerodynamische Effizienz und ein großzügiges Raumgefühl.

• Runde Voll-LED-Scheinwerfer mit „verschmitztem Blick“ und ein lächelnder Kühlergrill erinnern an den jugendlichen Charakter des 90er-Jahre-Twingo.

• Auch hinten bleibt der Retro-Charme erhalten: Halbmondförmige Rückleuchten und eine runde Heckscheibe zitieren das ikonische Original.

Innen verspricht Renault ein farbenfrohes, flexibles Raumkonzept – gedacht nicht allein für junge Städter.

Mit dem neuen Twingo E-Tech elektrisch möchte Renault unterstreichen, dass Elektromobilität nicht teuer sein muss.

Fotos: Renault