Renault wird seine Aktivitäten in China künftig auf den Markt der leichten Nutzfahrzeuge und Elektroautos konzentrieren. Damit will das Unternehmen die Synergien mit seinem Allianzpartner Nissan noch besser nutzen.



Die aktuell für das Geschäft mit Renault Pkw mit Verbrennungsmotor verantwortliche Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) wird ihre Aktivitäten für Renault Pkw einstellen. Renault wird seine DRAC-Anteile an die Dongfeng Motor Corporation übertragen. Die weitere Entwicklung von Renault Pkw wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des künftigen neuen Mittelfristplans von Renault vorgestellt. Darüber hinaus werden Renault und Dongfeng weiter mit Nissan bei Motoren der neuen Generation zusammenarbeiten. Zudem wollen Renault und Dongfeng stärker im Bereich Fahrzeugvernetzung kooperieren.

Das Geschäft mit leichten Renault Nutzfahrzeugen steuert seit 2017 das Gemeinschaftsunternehmen Renault Brilliance Jinbei Automotive (RBJAC). Die Aktivitäten mit Renault Elektrofahrzeugen verantworten die beiden Joint Ventures eGT New Energy Automotive (eGT) und Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle (JMEV).

Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen in China wächst

Der Markt der leichten Nutzfahrzeuge entwickelt sich in China sehr dynamisch. 2019 wurden dort 3,3 Millionen leichte Nutzfahrzeuge verkauft. Die Renault Aktivitäten in diesem Segment verantwortet seit 2017 das Gemeinschaftsunternehmen Renault Brilliance Jinbei Automotive (RBJAC). Jinbei ist eine seit langem in China etablierte Marke mit 1,5 Millionen Kunden und fast 162.000 Verkäufen im Jahr 2019. Mit dem Know-how und den Technologien von Renault modernisiert RBJAC die Jinbei-Modelle und erweitert das Angebot bis 2023 um insgesamt 5 Kernmodelle. Das Joint Venture wird in Zukunft auch exportieren.



China weltweit größter Elektromarkt

Mit 860.000 verkauften Elektrofahrzeugen war China 2019 erneut der größte Elektromarkt der Welt. Prognosen zufolge dürften die Elektro-Verkäufe bis 2030 einen Anteil von 25 Prozent des chinesischen Marktes erreichen. Mit dem Renault City K-ZE verkauft Renault seit 2019 ein attraktives und zugleich erschwingliches elektrisches Stadtauto. Künftig soll das Fahrzeug auch auf anderen Märkten angeboten werden. JMEV ist seit seiner Gründung im Jahr 2015 als agiler und effizienter Elektro-Player bekannt. Mit Unterstützung von Renault wird JMEV im Jahr 2022 mit vier Modellen 45 Prozent des chinesischen Elektro-Marktes abdecken.

Foto: Renault