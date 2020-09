Rapido Wohnmobil -Neuheiten 2021 – C56 Roomtour I New C-Serie I Caravan Salon Düsseldorf 2020

Rapido stellt die neue Baureihe C für das Modelljahr 2021 in Düsseldorf auf dem Caravan Salon vor. Drei Teilintegrierten-Grundrisse stehen zur Auswahl. Alle mit einer Fahrzeugbreite von 2,17 Meter, damit sind sie besonders kompakt und agil. Ein weiteres Merkmal der Serie ist das Skyview Panoramadach. Das hat sich #NinaCarMaria im neuen C 56 angeschaut. Schau´rein, um mehr zur neuen C-Serie von Rapido zu erfahren.

Technische Daten:

Basis: Fiat Ducato (Euro 6d Temp; 2,3l)

Leistung: 103 kW / 140 PS

Länge: 599 cm

Breite: 217 cm

Höhe: 275 cm

Techn. zul. Gesamtmasse: 3.500 kg

Basispreis: ab 55.563 Euro

Preis Ausstellungsfahrzeug: 58.926 Euro