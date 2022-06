Ich fahre den neuen RANGE ROVER 5 | Luxus SUV mit 530 PS | NinaCarMaria￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Heidi 2.0? Land Rover hat zur nationalen Fahrvorstellung des neuen Range Rover im Berchtesgadener Land geladen. Atemberaubende Berge und Seen zeichnen die Landschaft des Salzburger Lands aus. Einfach die perfekte Location, um den neuen Range Rover ausgiebig zu testen.

NinaCarMaria wird also zu Heidi 2.0 und darf endlich die neue 5. Modellgeneration des neuen Range Rovers fahren. Bereits im Winter letzten Jahres, konnte sie einen ersten Blick auf das neue Luxus-SUV im britischen Kleid werfen. Land Rover hat dieses schlicht gezeichnete Luxus-SUV elektrifiziert, das Design weiter verfeinert und zahlreiche technische Features an Board geholt.

Die 5. Modellgeneration, die auf der Basis der neuen MLA FLEX Plattform entsteht, wird mit verschiedenen Antriebssträngen angeboten. So mit einem Mild-Hybrid sowie mit zwei Plug-in-Hybriden, die es auf eine elektrische Reichweite von bis zu 100 Kilometern bringen. Weiterhin gibt es aber eine V8-Bi-Turbo-Variante.

Die Preise für das Top-Produkt der englischen Edelmarke Land Rover starten bei 121.200 Euro. Wie gewohnt gibt es den neuen Range Rover in den Ausstattungslinien SE, HSE, Autobiography und SV. Eine aktive Geräuschunterdrückung über in den Kopfstützen verbauten Lautsprechern sorgen für einen super-leisen Innenraum. Die Luft für den Innenraum wird mit Filtern gereinigt, so sollen Viren keine Chance haben.

Der Komfort wird durch noch mehr Beinfreiheit, eine digitalen Display-Landschaft und eine Event-Suite mit Sitzmöglichkeit im Kofferraum erhöht. Der Fahrkomfort wird durch das adaptive Fahrwerk, den intelligenten Allradantrieb, Differenzialsperren und umfangreiche Assistenzsysteme gehoben.



So ist ein sanftes Dahingleiten auf den kurvenreichen Straßen des Salzburger Landes möglich. Aber auch Off-Road zeigt der 5. Range Rover seine Reinhold Messner Skills. Mit Leichtigkeit durchquert das Luxus-Schiff ausgetrocknete Flussbetten. Jedes noch so schwierige Terrain wird klaglos gemeistert. Und das Ganze stets mit der gewissen Note an Eleganz.

Du möchtest mehr über das neue königliche SUV erfahren? Und wissen, ob Nina nun zu Heidi wird? Das und mehr erfährst du in Ninas Video. Klick doch gleich rein …

Dein Traum-Auto findest du bei Null-Leasing.com:

https://www.null-leasing.com/leasing-…

(*Werbung)

Technische Daten:

Motor: 4.4 Liter V8-Twinturbo Benziner

Leistung: 390 kW (530 PS)

max. Drehmoment: 750 Nm

Beschleunigung 0-100km/h: 4,6 / 4,7 (7 Sitze: 4,8)

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Gesamtlänge normaler / langer Radstand (mm): 5.052 / 5.252

Gesamthöhe (mm): 1.870

Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln (mm): 2.209

Breite mit eingeklappten Außenspiegeln (mm): 2.047

Radstand normaler / langer Radstand (mm): 2.997 / 3.197

Spurweite vorn / hinten (mm): 1.702,3 / 1.704,3

Karosserieüberhang vorn / hinten (mm): 860 / 1.195

Laderaumlänge hinter Reihe 2 (mm): 1.093 (langer Radstand, 7 Sitze: 1.286)

Laderaumlänge umgelegte Rücksitze (mm): 1.975,5 (normaler Radstand) / 2.165 (langer Radstand, 5 Sitze) / 2.175 (langer Radstand, 7 Sitze)

Laderaumbreite (mm): 1.444 (langer Radstand, 7 Sitze: 1.255)

Kofferraumvolumen hinter Reihe 2 (l): 818 (normaler Radstand) / 1.050 (langer Radstand, 5 Sitze) / 1.061 (langer Radstand, 7 Sitze)

Kofferraumvolumen umgelegte Rücksitze (l): 1.841 (normaler Radstand) / 2.728 (langer Radstand, 5 Sitze) / 2.601 (langer Radstand, 7 Sitze)

Wendekreis normaler / langer Radstand (m): 10,95 / 11,54

Böschungswinkel vorn / hinten (Grad): 34,7 / 29

Rampenwinkel normaler / langer Radstand (Grad): 27,7 / 25,2

Wattiefe (mm): 900

Bodenfreiheit (mm): 295

max. Anhängelast (kg): 3.500

max. Anhängelast ungebremst (kg): 750

Preise ab: 137.800 Euro

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren