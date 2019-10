Produktionsstart der Byton M-Byte Vorserie

Während Byton im Werk in Nanjing, China gerade die Produktion der Vorserie ihres M-Bytes gestartet hat, werden in Europa die Weichen für den Marktstart gestellt.

In allen relevanten Märkten werden Verhandlungen mit den jeweils potenziellen Partnerunternehmen geführt. So wurden bereits Absichtserklärungen über eine strategische Zusammenarbeit unterschrieben – zum Beispiel mit Hedin Automotive in Schweden, der französischen BYmyCAR-Gruppe, Salvador Caetano aus Portugal und Modern Driving aus der Schweiz.

Der Byton M-Byte ist im Premium-Segment mit einem Einstiegspreis von 45.000 Euro (exkl. Mehrwertsteuer und exkl. möglicher staatlicher Förderungen) positioniert.

Das Einstiegsmodell mit einem im Heck montierten Elektromotor bietet eine Spitzenleistung von 200 kW (272 PS) und eine Reichweite von bis zu 360 Kilometern (WLTP). Die 4WD-Hochleistungskonfiguration ist mit 300 kW (408 PS) auf eine mögliche Reichweite von 435 Kilometern (WLTP) ausgelegt.

Die Batteriekapazität des Einstiegsmodells des Byton M-Byte beträgt 72 kWh. Das 4WD-Hochleistungsmodell hat eine Batteriekapazität von 95 kWh.

Byton plant die ersten M-Bytes Mitte 2020 an chinesische Kunden auszuliefern. Vorbestellungen aus Europa sollen Ende 2020 aufgenommen werden. Der Markteintritt in diesen Regionen ist für Mitte 2021 vorgesehen.

Fotos: Byton