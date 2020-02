Mit einem großen Premierentag startet am 8. Februar 2020 der Verkauf des neuen Hyundai i10 in Deutschland. Unter dem Motto „Wahre Größe fängt im Kleinen an. Go Big.“ bieten die Hyundai Vertragspartnern in ihren Autohäusern ein Programm mit exklusiven Probefahrten.

Rund um den Verkaufsstart des City-Flitzers unterstützt Hyundai Motor Deutschland seine Händler mit einer reichweitenstarken TV-Kampagne auf allen relevanten Sendern. Die Händler selbst bewerben den neuen i10 auf den regionalen Radiosendern und online. Der Hyundai i10 wird ab einem Preis von 10.990 Euro angeboten und kann mit einer attraktiven Rate ab 119 Euro monatlich geleast werden, inklusive Versicherung.

Hier geht’s zu unserem Fahrbericht: