Dieser Porsche zieht 3,5 Tonnen – und lädt bald ohne Kabel?! 

Mit bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast wird der neue Porsche Cayenne Electric zum Kraftpaket unter den Luxus-SUVs – perfekt für Trailer, Boote oder Pferdeanhänger.

Dazu kommt eine Reichweite von bis zu ca. 642 km (WLTP) – und ultraschnelles Laden von 10–80 % in rund 16 Minuten.

Und das Highlight: die Zukunftstechnologie! Induktives Laden könnte schon bald Realität werden – einfach parken und kabellos Energie tanken.

Was sagst du zum neuen Cayenne?

Wichtige technische Daten (Cayenne Electric)

Antrieb & Akku: • 113 kWh Hochvoltbatterie (800-V-Plattform) • WLTP-Reichweite bis ca. 642 km • Ultra-Schnellladen DC: bis 390–400 kW (10–80 % in ~16 Min) • AC-Laden: bis 22 kW, optional induktiv 11 kW (kabellos) Leistung & Performance (Basis-Modell) • Motorleistung: bis ca. 300 kW / 408 PS (über Boost ~325 kW / 442 PS) • Drehmoment: ca. 835 Nm • 0–100 km/h: ~4,8 s • Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h Ziehen & Nutzlast • Anhängelast bis 3,5 t (mit Off-Road-Paket) • Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung verfügbar Maße & Gewicht • Länge ca. 4,98 m, Breite ca. 1,98 m • Radstand ca. 3,02 m • Leergewicht rund 2,525 kg Induktives Laden (Wireless Charging) • Optional kabelloses Laden bis 11 kW • Parken über einer Ladestation – Laden startet automatisch • Effizienz über 90 % trotz Luftspalt zwischen Auto und Ladeplatte