Im Rahmen des 24-Stunden-Rennens von Spa (25. bis 28. Juli) findet die Rennpremiere von zwei besonderen GT2-Modellen statt. In den 700 PS starken Porsche 911 GT2 RS Clubsport und Porsche 935 treffen engagierte Privatfahrer aufeinander. Das internationale Feld mit 15 Teilnehmern startet am Freitag und Samstag in zwei Renn-Läufen über je 30 Minuten Länge.





Das „Porsche Motorsport GT2 Supersportscar Weekend“ findet als einmalige Veranstaltung statt. In Spa werden die GT2-Fahrzeuge von Kundenteams eingesetzt.

Gemeinsam mit den Porsche 911 GT2 RS Clubsport Fahrzeugen werden auch drei Modelle des neuen, auf 77 Fahrzeuge limitierten Porsche 935 am Start sein.



Porsche hat den Kultsportler im Herbst 2018 im Rahmen der Rennsport Reunion VI auf dem Laguna Seca Raceway (USA) vorgestellt. Der 515 KW (700 PS) starke Rennwagen, dessen Karosserie an den legendären Porsche 935/78 erinnert, wird in einer Kleinserie von 77 Stück gefertigt. Die Technik des Rennwagens basiert auf dem Hochleistungssportwagen 911 GT2 RS.





Porsche 935

Der Porsche 911 GT2 RS Clubsport feierte auf der Los Angeles Auto Show am 28. November 2018 Weltpremiere. Die 515 KW (700 PS) starke Rennversion des Straßensportlers 911 GT2 RS ist auf 200 Stück limitiert. Die Technik des leistungsstärksten Clubsport-Autos aus Weissach basiert ebenfalls auf dem 911 GT2 RS. Der Rennwagen teilt sich den Antrieb, einen hochmodernen 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor mit Biturboaufladung, mit seinem Straßenpendant.

Fotos: Porsche