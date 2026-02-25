Der Peugeot 5008 in der GT-Ausstattung mit Hybrid-Antrieb ist kein Spielzeug für Influencer – sondern ein komfortabler, übersichtlicher 7-Sitzer für die ganze Familie. So auch für Großeltern, die ihre Enkel chauffieren, entspannt reisen wollen und dabei nicht auf moderne Technik verzichten möchten. Friedbert testet den Peugeot 5008 GT Hybrid 2026 als „Enkel-Taxi Deluxe“!

Wie bequem ist der Einstieg?

Sind 7 Sitze alltagstauglich oder nur Marketing?

Reicht der Kofferraum aus ?

Ist die Bedienung einfach – oder Technik-Overload?

Spart der Hybride im Alltag wirklich Sprit?

Nicht zuletzt für Fahrerinnen und Fahrer 50+, die Wert auf Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit legen, könnte der Peugeot 5008 Hybrid eine Alternative zu VW Tayron, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4 und Ähnlichen sein, die es auch als 7-Sitzer gibt. 👉 Familienauto 2026?! Jetzt reinschauen, Kanal abonnieren und Meinung in die Kommentare schreiben! Wir sind gespannt.

Technische Daten – Peugeot 5008 GT Hybrid

Leistung: 100 kW / 136 PS

Drehmoment: 230 Nm

Getriebe: 6-Gang Doppelkupplung

Verbrauch: ca. 5,8–5,9 l/100 km

0–100 km/h: ~10,2 s

Höchstgeschwindigkeit: ~198 km/h

Länge: 4.79 m

Kofferraum: 348–2.232 l

Sitzplätze: bis zu 7

Anhängelast: bis 750–1.000 kg

Preis: ab ca. 48.010 Euro (5- & 7-Sitzer)