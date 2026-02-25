Familienauto mit 7 Sitzen gesucht? Peugeot 5008 GT Hybrid – Der Praxis-Check
Der Peugeot 5008 in der GT-Ausstattung mit Hybrid-Antrieb ist kein Spielzeug für Influencer – sondern ein komfortabler, übersichtlicher 7-Sitzer für die ganze Familie. So auch für Großeltern, die ihre Enkel chauffieren, entspannt reisen wollen und dabei nicht auf moderne Technik verzichten möchten. Friedbert testet den Peugeot 5008 GT Hybrid 2026 als „Enkel-Taxi Deluxe“!
- Wie bequem ist der Einstieg?
- Sind 7 Sitze alltagstauglich oder nur Marketing?
- Reicht der Kofferraum aus ?
- Ist die Bedienung einfach – oder Technik-Overload?
- Spart der Hybride im Alltag wirklich Sprit?
Nicht zuletzt für Fahrerinnen und Fahrer 50+, die Wert auf Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit legen, könnte der Peugeot 5008 Hybrid eine Alternative zu VW Tayron, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4 und Ähnlichen sein, die es auch als 7-Sitzer gibt. 👉 Familienauto 2026?! Jetzt reinschauen, Kanal abonnieren und Meinung in die Kommentare schreiben! Wir sind gespannt.
Technische Daten – Peugeot 5008 GT Hybrid
Leistung: 100 kW / 136 PS
Drehmoment: 230 Nm
Getriebe: 6-Gang Doppelkupplung
Verbrauch: ca. 5,8–5,9 l/100 km
0–100 km/h: ~10,2 s
Höchstgeschwindigkeit: ~198 km/h
Länge: 4.79 m
Kofferraum: 348–2.232 l
Sitzplätze: bis zu 7
Anhängelast: bis 750–1.000 kg
Preis: ab ca. 48.010 Euro (5- & 7-Sitzer)
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.