Opel will den Corsa für die Fans noch attraktiver machen. Denn ab sofort fährt er als Sondermodell Corsa „Individual“ vor.

Der Corsa „Individual“ tritt ganz nach dem Motto „Black is beautiful“ komplett in Diamant-Schwarz auf. Zum Eyecatcher werden rote Design-Highlights ebenso wie die 17-Zoll-Leichtmetallräder. Zur umfangreichen Serienausstattung der GS Line kommen weitere Komfort- und Sicherheitsfeatures wie die 180-Grad-Rückfahrkamera samt Parkpilot am Heck sowie Sitz- und Lenkradheizung hinzu. Das Gesamtpaket gibt es so schon zum Vorteilspreis von 23.890 Euro.

Die diamant-schwarze Lackierung verleiht ihm einen scharfen Auftritt. Dazu gibt’s sportlich-designte 17-Zoll-Leichtmetallräder – und das in doppelter Ausführung: als Winter- und Sommerreifen-Komplettsatz. Weitere Highlights setzen rote Design-Akzente. Zum Blickfang werden hier die Zierclips für die Felgen genauso wie die rote Kühlerspange und die Spiegelkappen. Im Innenraum vermitteln neben den Sportsitzen, Aluminium-Sportpedalen und dem schwarzen Dachhimmel der rote Schaltknauf und die weiße Innenspiegelkappe sportliches Ambiente.

Für flotte Fahrleistungen sorgt der 74 kW/100 PS starke 1,2-Liter-Turbobenzin-Direkteinspritzer in Verbindung mit Sechsgang-Schaltgetriebe. Der Corsa „Individual“ beschleunigt so auf bis zu 194 km/h Spitze und in unter zehn Sekunden von null auf Tempo 100.

Für höchste Sicherheit sorgen serienmäßig zahlreiche Assistenzsysteme vom Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung über den intelligenten Geschwindigkeitsregler und -begrenzer bis hin zu Spurhalteassistent, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung. Der Corsa „Individual“ packt hier noch weitere Systeme wie die 180-Grad-Rückfahrkamera und den Parkpilot am Heck drauf. Sitz- und Lenkradheizung erhöhen in der kalten Jahreszeit den Komfort weiter.

Fotos. Opel