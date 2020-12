Es gibt sie noch, die Autofahrer, die ihr Fahrzeug eigenhändig reparieren. Diese Gruppe ist allerdings klein. Nur vier Prozent der Fahrer gaben in einer Umfrage an, selbst an ihrem Wagen zu schrauben. Knapp die Hälfte aller Autofahrer setzt auf Vertragswerkstätten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung der Expertenorganisation Dekra und des Marktforschungsinstituts Ipsos.

Freie Werkstätten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Auf sie verlassen sich 37 Prozent der Autobesitzer (2007: 36 Prozent). Für Werkstattketten wie ATU, Bosch Car Service oder Pit Stop entscheiden sich elf Prozent (2007: zwölf Prozent).

“Das Ergebnis unserer Befragung zeigt, welches Vertrauen das Kfz-Gewerbe unter den Autofahrern genießt”, so Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH. “Dass weit über 80 Prozent der Autofahrer auf Vertrags- und freie Werkstätten setzen, spricht für sich.”

Foto: DEKRA