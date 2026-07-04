Notin Envol: Die spannendste Neuheit von Trigano?

Der neue NOTIN Envol sorgt schon bevor er auf den Markt kommt für Gesprächsstoff – offiziell enthüllt wird er erst auf dem Caravan Salon in Düsseldorf! Wir konnten nicht nur einen exklusiven Blick auf das neue Reisemobil werfen. Wir sind ihn bereits gefahren.

Was macht das neueste Modell der französischen Premiummarke NOTIN, die zur Trigano-Gruppe gehört, aus? Welche Highlights erwarten Campingfans bei dem auf handwerkliche Qualität im Fokus steht? In diesem Video zeigen wir euch unsere ersten Eindrücke, spannende Details und verraten, warum der Envol – aus unserer Sicht – zu den interessantesten Neuheiten der Saison zählen könnte.

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Mit der brandneuen Baureihe Notin Envol möchte die französische Traditionsmanufaktur den gewohnten, handgefertigten Premium-Luxus der Marke einen teilintegrierten Premium-Camper zum Kampfpreis ab 80.900 Euro auf den deutschen Markt bringen. Das erklärte Ziel: Anspruchsvolle Erstbesitzer auch in Deutschland für die französische Edelmarke begeistern.