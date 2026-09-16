170-Millionen-Pfund-Überraschung: Nissan holt ein neues Crossover-Modell über den Kanal!

Nissan drückt in Europa beim Modell-Wachstum ordentlich aufs Gas. Nach dem elektrischen Pixo steht schon der nächste Kracher in den Startlöchern und erweitert sein europäisches Modellangebot um den kompakten B-Segment-Crossover Kicks. Wie der japanische Automobilhersteller bekannt gab, wird das Modell künftig im britischen Werk in Sunderland vom Band laufen. Für die Produktion investiert Nissan 170 Millionen Pfund (ca. 200 Millionen Euro) in den Traditionsstandort, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert.

Der Nissan Kicks wird in Sunderland neben den etablierten Modellen Qashqai, Juke und Leaf gefertigt. Technisches Highlight des Kompakt-Crossovers ist der markentypische e‑Power Hybridantrieb, bei dem ein Elektromotor die Räder antreibt, während ein hocheffizienter Verbrennungsmotor ausschließlich als Generator zur Stromerzeugung dient.

Laut Massimiliano Messina, Chairperson der Nissan AMIEO-Region, reagiert das Unternehmen damit direkt auf die europäische Nachfrage nach flexiblen, elektrifizierten Antrieben. Auch von politischer Seite gibt es Rückenwind: Der britische Wirtschafts- und Handelsstaatssekretär Jonathan Reynolds bezeichnete die Investition als „großen Vertrauensbeweis“ für den Automobilstandort Großbritannien, der langfristig qualifizierte Arbeitsplätze in der Region sichert.

Die Ankündigung des Kicks folgt auf eine Reihe von Modelloffensiven der Japaner: Erst kürzlich hatte Nissan die Neuauflage des vollelektrischen Kleinwagens Pixo für den europäischen Markt angekündigt.