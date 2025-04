Nissan zeigt den Frontier Pro auf der Auto Shanghai | In News, Nissan In Automobilmessen | Von Von Redaktion/cwe

Auf der diesjährigen Auto Shanghai zeigt Nissan neben der vollelektrischen Limousine Dongfeng Nissan P7 den neuen Pick-up Nissan Frontier Pro mit Plug-in-Hybridantrieb, der noch in diesem Jahr auf dem chinesischen Markt startet. Neben dem Dongfeng Nissan N7 ist der neue Pick-up das zweite von neun elektrifizierten Fahrzeugen, die Nissan bis zum Sommer 2027 in China auf den Markt bringen will.

Als erster elektrifizierter Pick-up der Marke vereint er das über Jahrzehnte gewonnene Wissen in diesem Fahrzeugsegment mit modernen Antriebstechnologien.

Das Modell wurde im Nissan Studio in Shanghai entworfen.

Unter der Haube kommt ein leistungsstarker Plug-in-Hybridantrieb zum Einsatz, der aus einem 1,5-Liter-Vierzylinder mit Turbolader und einem am Getriebe montierten Elektromotor besteht. Mit einer Systemleistung von über 300 kW/408 PS entwickelt der Antrieb ein Drehmoment von bis zu 800 Nm. Die Ausführung für den chinesischen Markt kann darüber hinaus bis zu 135 Kilometer rein elektrisch zurücklegen.

Ein Allradantrieb steuert die Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Neben einer Mehrlenkerachse hinten ist der Pick-up an der Hinterachse mit einer elektromechanischen Differenzialsperre ausgestattet, was die Geländetauglichkeit verbessert.

Der Innenraum wird durch das serienmäßige Panoramadach mit Licht durchflutet. Über ein 10-Zoll-Kombiinstrument sowie einen 14,6 Zoll großen Infotainment-Bildschirm erhalten Fahrerinnen und Fahrer alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Annehmlichkeiten wie Massagesitze mit Heiz- und Kühlfunktion zählen ebenfalls zu den Ausstattungshighlights. Über einen Vehicle-to-Load (V2L) Anschluss lassen sich externe Geräte mit bis zu 6 kW aufladen oder betreiben.

Der neue Nissan Frontier Pro Plug-in-Hybrid wurde gemeinsam mit Zhengzhou Nissan (ZNA) entwickelt. Produktion und Verkauf in China beginnen noch in diesem Jahr. Weitere Exportländer werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Vollelektrischer Dongfeng Nissan N7

Neben dem Nissan Frontier Pro wird auch der neue Dongfeng Nissan N7 auf der Auto Shanghai 2025 ausgestellt. Die Elektro-Limousine rollt noch in diesem Monat auf die chinesischen Straßen.

Kundinnen und Kunden können sich zwischen zwei Batterievarianten mit 58 kWh und 73 kWh entscheiden, die beide eine 400-Volt-Architektur nutzen und in nur 19 Minuten von zehn auf achtzig Prozent aufgeladen werden können. Die Reichweite mit der 58-kWh-Batterie beträgt bis zu 510 Kilometer, mit der 73-kWh-Batterie lassen sich bis zu 635 Kilometer zurücklegen.

Der N7 verfügt über das umfassende Fahrassistenzsystem „Navigate on Autopilot“, das in Zusammenarbeit mit Momenta entwickelt wurde, einem führenden chinesischen Unternehmen für autonome Fahrtechnologien. Das System ist in der Lage, auf Autobahnen selbstständig komplexe Manöver wie Überholvorgänge und Reißverschlussverfahren zu bewältigen. Zudem unterstützt es Fahrerinnen und Fahrer im Stadtverkehr souverän durch eigenständige Spurwechsel und Abbiegevorgänge. Es reagiert zuverlässig auf unerwartete Spurwechsel anderer Fahrzeuge und kann das Fahrzeug selbst in verwinkelte und enge Parklücken autonom einparken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren