Marktstart für den neuen Nissan Ariya im September | In Nissan In News | Von Von Redaktion/cwe



Der Nissan Ariya erhält ein sichtbares Design-Refresh – sowie erweiterte Komfort- und Assistenzfunktionen. Die Frontpartie wird moderner gestaltet, außerdem kommen 20-Zoll-Räder in neuem Design und die Außenfarbe Plasma Green zum Einsatz. Im Innenraum sorgt eine 64-farbige LED-Beleuchtung für individuelles Ambiente. Die Mittelkonsole wurde neu positioniert, wodurch mehr Stauraum entsteht. Die induktive Ladeeinheit bietet 15 Watt Ladeleistung und ist gekühlt.

Technik und Alltagstauglichkeit

Künftig wird NissanConnect mit Google-Diensten genutzt. Der Google Maps Routenplaner lässt sich per Sprachbefehl „Hey Google“ aktivieren; Routen berechnen Ladestopps anhand des Batteriestatus und bereiten Ladefenster effizient vor. Serienmäßig ist ein Head-up-Display an Bord, dazu die NissanConnect Services App für Fernüberwachung von Ladezustand, Klima und Reifendruck.

Laden, Leistung und V2L

Der Ariya verfügt über ein 11-kW-Bordladegerät und unterstützt DC-Schnellladen bis 130 kW. Neu ist der Vehicle-to-Load-Adapter (V2L) mit bis zu 3,7 kW, der externe Geräte versorgen oder als Notstrom dienen kann. In der Spitze gibt es Allradantrieb (e-4ORCE) mit 225 kW, während die Basismodelle bei 178 kW (242 PS) liegen.

Fahrkomfort, Assistenz und Preis

Überarbeitetes Fahrwerk, ProPILOT-Update und verbesserter Spurhalteassistent sollen für ruhigeres, stabileres Fahren sorgen. Ein 3D-Around-View-Monitor ermöglicht ein detailliertes Fahrzeugbild mit speicherbaren Ansichten. Der Innenraum bleibt großzügig und richtet sich an Pendler, Familien und Geschäftskunden. Preislich soll das Modelljahr bei rund 58.840 Euro starten. Marktstart in Deutschland wird im September 2026 erwartet, Bestellungen seien möglich.

Fotos: Nissan