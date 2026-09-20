Der neue Nissan Ariya (Modelljahr 2026) bekommt sein erstes wirklich großes Update. Neben einem geschärften Design im Stil des „zeitlosen japanischen Futurismus“ gibt es wichtige Technik-Upgrades für den Elektro-Crossover, die den Alltag deutlich erleichtern: Integrierte Google-Dienste und eine V2L-Funktion (Vehicle-to-Load) für externe Geräte!

Nissan macht es den Interessenten beim Facelift einfach, denn es gibt nur noch eine einzige Ausstattungslinie, die indes kaum Wünsche offen lässt. Allerdings ist der Einstiegspreis von 58.840 Euro im Konkurrenzumfeld relativ hoch angesetzt. In dieser Preisklasse muss sich der Ariya im harten Wettbewerb, wie dem Tesla Model Y, dem VW ID.4. dem Geely E 5 und dem Hyundai Ioniq 5 oder dem Kia EV 6 messen, die oft deutlich günstigere Einstiegsvarianten und/oder schnellere Ladetechnologien bieten.

Ob der verbesserte Fahrkomfort und das Lounge-Ambiente den Aufpreis rechtfertigen, klären wir im Video. Was haltet ihr vom 2026er Facelift und dem neuen Preis?

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