Neues Design-Konzept für Jaguar – Type Zero Zero

Jaguar enthüllt auf der Art Week Miami den Type 00 (ausgesprochen: Type Zero Zero). Die neue Design-Vision zeigt ein sportlich elegantes Fahrzeug mit den typischen Designmerkmalen eines Jaguar wie die lange Motorhaube, die großen und glatten Flächen mit den feinen Linien. Sie will das zeitlose Ethos von Jaguar Gründer Sir William Lyons aufgreifen ohne es zu kopieren.

Der Name „Type“ verweist stolz auf Modelle wie den legendären E-Type, während die Ziffern „00“ für null Emissionen und den Beginn einer neuen Modellfamilie stehen. Dieser Design-Vorgeschmack soll neugierig machen, auf das, was von Jaguar künftig zu erwarten ist. Die Weltpremiere dieses Design-Konzepts findet auf der Miami Art Week statt, einem sechs Tage dauernden Event für die Welt der Kunst.

Die künftigen Jaguar-Modelle sollen den Kunden ein faszinierendes Fahrerlebnis, ein überzeugendes Handling und beispielhaften Fahrkomfort garantieren. In einem zunehmend homogenen EV-Markt möchte Jaguar mit neuen Technologien im Bereich Elektrifizierung und mit atemberaubendem Design auf Kundenfang gehen.

Als erstes Jaguar Serienmodell der neuen Generation soll ein viertüriger GT Ende 2025 vorgestellt werden. Bleibt abzuwarten, wieviel von dem aktuellen Design-Konzept dann in der Serie ankommen wird. So viel verrät Jaguar schon: Mit einer Akku-Ladung soll der GT bis zu 770 Kilometer zurücklegen und an Schnell-Ladesäulen in nur 15 Minuten bis zu 321 Kilometer an Reichweite hinzugewinnen können.

Zudem sollen exklusive Brand Stores zum Leben erweckt werden. Der erste neue Brand Store von Jaguar wird im Herzen des Pariser Luxusmodeviertels eröffnen, im „Goldenen Dreieck“ im 8. Arrondissement.

