Neuer Subaru Solterra kommt nach Deutschland

Mit dem neuen Subaru Solterra kommt im Sommer 2022 das erste Elektroauto der japanischen Allradmarke auf den deutschen Markt. Das vollelektrische Modell baut auf der gemeinsam mit der Toyota Motor Corporation entwickelten e-Subaru Global Platform auf. Das Herzstück des Solterra bilden zwei 80 kW/109 PS starke Elektromotoren, die jeweils ein maximales Drehmoment von 168,5 Nm entwickeln. Ihre Position an Vorder- und Hinterachse ermöglicht den für Subaru typischen Allradantrieb, der in Verbindung mit dem Allradmanagement-System X-Mode beste Traktion und maximalen Fahrspaß sicherstellt. Mit der 71,4 kWh starken Lithium-Ionen-Batterie sind Reichweiten von bis zu 466 Kilometer (nach WLTP) möglich, ehe eine kurze Ladepause eingelegt werden muss: An 150-kW-Schnellladesäulen (DC) ist der Akku in rund 30 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen. Weitere Details zu Preisen, Ausstattung und Marktstart des Solterra werden in Kürze bekanntgegeben.

