Neuester Opel Zuwachs ist der rein batterie-elektrische Zafira-e Life. Der Newcomer markiert künftig die Spitze der Zafira Life-Reihe, die Maßstäbe bei vielsitzigen Großraum-Pkw setzt. Der neue Zafira-e Life kombiniert dabei alle Stärken der „Lounge auf Rädern“ – viel Fahrspaß in drei Fahrzeuglängen mit Platz für bis zu neun Personen – mit einer emissionsfreien, leisen Reise. Hinzu kommt, dass die meisten Versionen des Zafira-e Life weniger als 1,90 Meter hoch und damit tiefgaragentauglich sind – besonders wichtig für Hotel-Shuttles. Darüber hinaus bietet Opel für den Zafira-e Life als – für Elektrofahrzeuge außergewöhnliche –Option eine Anhängerkupplung. Damit kann der Stromer Anhängelasten von bis zu 1.000 Kilogramm ziehen.

Mit einer Leistung von 100 kW/136 PS und einem maximalen Drehmoment aus dem Stand von 260 Newtonmeter ist der Zafira-e Life stärker motorisiert als die meisten anderen Elektro-Vans. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt, was die elektrische Reichweite schont und zugleich entspanntes Cruisen gemäß der Autobahnrichtgeschwindigkeit in Deutschland ermöglicht.

Kunden können zwischen zwei unterschiedlich großen Lithium-Ionen-Batterien wählen. Je nach Bedarf stehen ein Akku mit 75 kWh2 für eine klassenführende Reichweite bis zu 330 Kilometer (ideal für die Fahrt in den Familienurlaub) und eine 50 kWh-Batterie für maximal 230 Kilometer nach WLTP1 zur Verfügung.

Die Batterien bestehen aus 27 respektive 18 Modulen. Da von Anfang an eine batterie-elektrische Version geplant war, sind die Akkus so unter dem Gepäckraum verbaut, dass sie das Ladevolumen nicht einschränken. Durch ihre Lage senken sie zugleich den Fahrzeugschwerpunkt, was die Fahreigenschaften verbessert: Dies macht sich insbesondere in Kurven und bei Seitenwind positiv bemerkbar und die Reise noch angenehmer. Ein hochmodernes regeneratives Bremssystem, mit dem der Zafira-e Life in der Schubphase oder beim Bremsen Energie rekuperieren kann, macht den Elektro-Van noch effizienter.

E wie einfach: E-Services von OpelConnect und verschiedene Ladeoptionen

Das Laden des Zafira-e Life ist dabei genauso einfach wie das entspannte Fahren. Seine Batterien lassen sich über eine Wall Box zu Hause, Fast Charger unterwegs oder über jede beliebige Steckdose laden. Das Angebot an Ladekabeln und Wall Boxen variiert marktspezifisch je nach Energie-Infrastruktur, so dass Zafira-e Life-Kunden immer die bestmögliche Option haben und die für sie wichtigen Ladestationen nutzen können.

An einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom lässt sich die 50 kWh-Batterie des Zafira-e Life in nur 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufladen. Beim großen 75 kWh-Akku werden dafür lediglich 45 Minuten benötigt. Wer eher kleine Kreise zieht, kann mit dem serienmäßigen 7,4 kW-Ladeanschluss an jeder Steckdose, bei jedem Zwischenstopp einphasigen Wechselstrom “tanken”. Als Option gibt es zudem einen 11 kW-On-Board-Charger für dreiphasigen Wechselstrom, so genannten Drehstrom. Alle Ladevorgänge finden effizient und schonend statt, so dass Opel für die Batterie eine Garantie von acht Jahren gibt.

Mit OpelConnect, der myOpel App und der Free2Move 3 Services App gibt es eine Reihe von Services und Bedienmöglichkeiten via Smartphone, die den Umgang mit den Elektromodellen von Opel wie dem Zafira-e Life noch praktischer und komfortabler gestalten.

Die „Charge My Car“-Funktion der Free2Move Services App ermöglicht die Nutzung von über 160.000 Ladepunkten europaweit – inklusive der Bezahlung. Der Ladepunkt-Finder listet auf einer Karte alle registrierten Ladesäulen auf. Darüber hinaus informiert er neben der Entfernung zur Ladestation auch über die Ladegeschwindigkeit vor Ort sowie den aktuellen Preis.

Dank der neuen Funktionen von OpelConnect kann der Kunde ebenfalls über das Smartphone den Ladezustand der Batterie prüfen, die Innenraumtemperatur vor Fahrtantritt sowie die Ladezeiten programmieren. Darüber hinaus bietet OpelConnect den automatischen Notruf und einen direkten Draht zur Pannenhilfe. Mit der LIVE Navigation4 lassen sich Verkehrsereignisse in Echtzeit erfassen und Staus dynamisch umfahren.

Aller guten Dinge sind drei: Zafira-e Life „Small“, „Medium“ und „Large“

Kunden können beim Zafira-e Life künftig aus drei Längen wählen – perfekt für jeden Bedarf. Der kurze Opel Zafira-e Life „Small“ (verfügbar ab Anfang 2021) tummelt sich unter den Kompakt-Vans, bietet hier aber wesentlich mehr Raum und Platz für bis zu neun Passagiere – einzigartig in dieser Klasse. Zugleich überzeugt er mit kleinem Wendekreis (11,3 Meter), gutem Handling und zwei sensorgesteuerten Schiebetüren, die sich von außen mit einer Fußbewegung in Richtung Fahrzeug elektrisch öffnen lassen – ebenfalls ein in diesem Segment einzigartiges Komfortfeature. Der Opel Zafira-e Life „Medium“ verfügt über einen 35 Zentimeter längeren Radstand (3,28 Meter sowohl bei „M“ als auch bei „L“), damit über mehr Fußraum für die Fondpassagiere und tritt gegen die D-Segment-Vans an. Gegenüber der Konkurrenz punktet der Opel mit großer Heckklappe und entsprechend leichtem Zugriff aufs Ladeabteil. Der 5,30 Meter lange Opel Zafira-e Life „Large“ fordert schließlich die Großraum-Vans heraus und punktet mit einem maximalen Ladevolumen von rund 4.500 Liter. Außerdem gibt es eine elektrische Parkbremse, die sich mit nur einem Finger komfortabel anziehen oder lösen lässt.

Komfort wird beim Zafira-e Life groß geschrieben: So bietet Opel für alle Varianten des elektrischen Shuttle- und Reisemobils Ledersitze, die sich in Aluminiumschienen variabel und kinderleicht verschieben lassen. Zur Wahl stehen Konfigurationen mit fünf, sechs, sieben oder acht Ledersitzen. Die umklappbare Lehne des Beifahrersitzes ermöglicht den Transport von bis zu 3,50 Meter langen Gütern. Um das Kofferraum-Volumen (bis unter das Dach) im Zafira-e Life „S“ auf 1.500 Liter zu erhöhen, lassen sich die Sitze der dritten Reihe einfach umlegen. Das Herausnehmen der Rücksitze erhöht hier die Ladekapazität auf bis zu 3.397 Liter.

Als Krönung gibt es die Lounge-Ausstattung für die beiden Versionen mit langem Radstand. Elektrisch beheizbare Vordersitze mit Massagefunktion, dahinter vier Ledersessel mit jeweils komfortablen 48 Zentimetern Sitzbreite, die sich versetzen lassen. Die VIP-Gäste können sich so mit viel Beinfreiheit auch gegenübersitzen.

Alles unter Kontrolle: Head-Up-Display, Abstandsradar und Rückfahrkamera

Der neue vollelektrische Großraum-Pkw von Opel verfügt über zahlreiche hochmoderne Fahrerassistenz-Systeme. Dabei kontrollieren gemeinsam eine Frontkamera und ein Abstandsradar das Geschehen vor dem Fahrzeug. Das System erkennt sogar die Straße überquerende Fußgänger und kann bis Tempo 30 eine Notbremsung einleiten. Der semi-adaptive Geschwindigkeitsregler und -begrenzer passt das Tempo des Fahrzeugs auf den Vordermann an, nimmt automatisch Gas weg und verringert so die Geschwindigkeit im Bedarfsfall auf bis zu 20 km/h. Der Spurhalteassistent sowie die Müdigkeitskontrolle unterstützen und warnen den Fahrer, wenn er schon zu lange hinterm Lenkrad sitzt und eine Pause dringend notwendig wird. Der Fernlichtassistent blendet oberhalb von 25 km/h automatisch auf und ab. Geschwindigkeit, Abstand zum Vordermann oder Navigation lassen sich beim Zafira-e Life auch über ein farbiges Head-Up-Display anzeigen – ebenfalls einzigartig im Segment.

Ultraschallsensoren in der Bug- und Heckschürze melden dem Fahrer Hindernisse beim Einparken. Eine Rückfahrkamera überträgt ihr Bild je nach Ausstattung auf den Innenspiegel oder den Sieben-Zoll-Monitor – im letzteren Fall mit 180-Grad-Blickwinkel aus der Vogelperspektive.

Den Sieben-Zoll-Touchscreen gibt es in Verbindung mit den Infotainment-Systemen „Multimedia Radio“ und „Multimedia Navi Pro“. Beide Systeme integrieren Smartphones über Apple CarPlay und Android Auto. Das Navigationssystem des „Multimedia Navi Pro“ verfügt dank OpelConnect über Echtzeit-Verkehrsinformationen für den besten Überblick zur aktuellen Verkehrslage. Für alle Ausstattungen gibt es leistungsstarke Soundsysteme. In der Topversion verwöhnen zehn Lautsprecher die Passagiere mit erstklassiger Klangqualität.

Der neue rein batterie-elektrische Zafira-e Life ist als Topmodell der Zafira Life-Baureihe die ideale Wahl – für umweltbewusste Privat- ebenso wie für anspruchsvolle Geschäftskunden. Der neue Opel-Stromer ist ab Sommer bestellbar.