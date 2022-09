Neuer Mitsubishi ASX kommt im Frühjahr 2023

Den neuen Mitsubishi ASX wird es auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb geben. Die Kooperation mit Renault-Nissan verhilft der japanischen Marke zu einem neuen Crossover für Deutschland. Unter der Haube steckt ein Renault Captur, der nur geringfügig verändert wurde. Es soll den ASX hierzulande als Vollhybrid und auch als Mildhybrid verfügbar sein. In der Einstiegsvariante treibt den ASX ein Turbo-Drei-Zylinder-Benziner an. In die Verkaufsräume der deutschen Mitsubishi Partner soll das neue kompakte SUV im März 2023 kommen. Vom japanischen Vorgängermodell hat der japanische Autobauer fast 400.000 Einheiten in Europa verkauft, etwa 100.000 davon in Deutschland.

Der neue Mitsubishi ASX

Die Frontpartie des neuen ASX wird vom markentypischen „Dynamic Shield“-Design geprägt. Zusätzliche optische Akzente setzen die LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten sowie die optionalen Zweifarblackierungen. Bei 4.228 mm Länge, 1.797 mm Breite und 1.573 mm Höhe bewahrt der ASX kompakte Abmessungen.

Innen zeigt das Crossover-Modell die SUV-typische, erhöhte Sitzposition, ein großzügiges Platzangebot und eine verschiebbare Rückbank. Sie soll je nach Position für mehr Beinfreiheit im Fond oder mehr Volumen im Kofferraum: 401 statt 332 Liter (VDA) sorgen.

Der Fahrer blickt je nach Ausstattungslinie auf ein analoges Kombi-Instrument mit 4,2-Zoll-Bildschirm, ein konfigurierbares digitales Kombi-Instrument mit 7-Zoll-Bildschirm oder auf das vollständig personalisierbare 10,25-Zoll-Digital-Fahrerdisplay.

Alle Motorisierungen sollen direkt zum Marktstart im Frühjahr 2023 zur Verfügung stehen.. Den Einstieg macht – wie bereits beschrieben – ein Turbo-Drei-Zylinder mit 1,0 Liter Hubraum und 67 kW (91 PS) Leistung. An der Spitze des Programms steht ein Plug-in Hybrid mit einem 1,6-Liter-Benzinmotor und zwei Elektromotoren (Systemleistung: 117 kW/159 PS). Die 10,5-kWh-Fahrbatterie ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 49 Kilometern. Der ASX soll das erste Mitsubishi Modell in Europa mit Voll-Hybrid-Antrieb sein. Dieser kombiniert einen 105 kW (143 PS) starken 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren und einem automatischen Multi-Mode-Getriebe. Ein 1,3-Liter-Turbo-Benzindirekteinspritzer ist in zwei Leistungsstufen mit 103 kW (140 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe sowie mit 116 kW (158 PS) und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) verfügbar.

Serienmäßig sind bei allen Modellen ein Auffahrwarnsystem mit Notbremsassistent inklusive Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung, ein aktiver Spurhalteassistent und eine Verkehrszeichenerkennung. In höheren Ausstattungslinien stehen zudem ein Totwinkelassistent, ein aktiver Spurfolgeassistent, ein Geschwindigkeitswarner, eine adaptive Tempoautomatik mit Stopp-Start-Funktion und ein Fernlichtassistent zur Verfügung. In den Top-Versionen mit Hybrid- oder Vollhybridantrieb ist zudem das MI-PILOT-System (Mitsubishi Intelligent-PILOT) erhältlich.

Wie bei allen Mitsubishi Modellen gilt eine 5 Jahres-Garantie (bis 100.000 km) ab Werk. Modelle mit Plug-in Hybrid sowie Vollhybrid-Antrieb sollen zudem eine 8-Jahres-Garantie auf die Fahrbatterie (bis 160.000 km) erhalten. Zu den Preisen liegen uns noch keine Informationen vor.

