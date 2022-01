Neuer Kia Niro kommt Mitte des Jahres

Der Crossover wird als Hybrid, Plug-in Hybrid und reiner Stromer erhältlich sein. Die beiden Steckermodelle will Kia zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Der neue Niro Hybrid verfügt über einen 1,6-Liter-Benzindirekteinspritzer, der für die neue Modellgeneration optimiert wurde und sich durch einen sehr niedrigen Kraftstoffverbrauch auszeichnen soll.

Der Verkauf des neuen Niro Hybrid beginnt noch in diesem Monat in Korea, in Deutschland wird er ab Mitte des Jahres im Handel stehen. Die zweite Generation des Niro bietet eine Auswahl von neun Außenfarben, zu denen der neue Farbton Cityscape Green Metallic gehört.

Zweite Modellgeneration des Kia Niro

Mit 4,42 Metern ist der neue Kia Niro um 65 mm länger als sein Vorgänger. Leicht zugelegt hat der Crossover auch in der Breite (1.825 mm, plus 20 mm), in der Höhe (1.545 mm, plus 10 mm) und beim Radstand (2.720 mm, plus 20 mm).

Gewachsen ist auch das Gepäckraumvolumen. Die 12-Volt-Batterie wurde aus dem Radkasten unter die Rücksitzbank verlegt, wo sich auch die Hochspannungsbatterie befindet. Dadurch hat das Gepäckabteil des Niro Hybrid jetzt ein Fassungsvermögen von 451 Litern, 15 Liter mehr als beim Vorgängermodell.

Im Innenraum unterstreicht Kia durch den Einsatz von neuen recycelten Materialien sein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Der Dachhimmel des neuen Niro besteht beispielsweise aus wiederverwertetem Tapetenmaterial, die Sitze werden aus Bio-Polyurethan mit Tencel aus Eukalyptusblättern hergestellt, und der für die Türverkleidungen verwendete Lack ist frei von BTX-Aromaten (Benzol-, Toluol- und Xylol-Isomeren).

Der 1,6-Liter-Vierzylinderbenziner des neuen Niro Hybrid mobilisiert 77,2 kW (105 PS) und ein maximales Drehmoment von 144 Nm. Zusammen mit dem Elektromotor, einer 32 kW starken Permanentmagnet-Synchronmaschine, leistet das Antriebssystem 103,6 kW (141 PS).

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren