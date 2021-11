Kia Sportage mit zwei Sonder-Editionen zum Ende der 4. Generation

Kurz vor dem Modellwechsel versuchen nicht wenige Hersteller das auslaufende Modell durch Sonder-Editionen attraktiv zu machen. So auch Kia mit dem Kompakt-SUV-Bestseller „Sportage“, der schon in wenigen Monaten von seinem Nachfolger abgelöst werden wird. Bereits heute gibt es den Konzern-Bruder Hyundai Tucson in der 5. Generation.

Wer nicht auf das brandneue Modell aus ist, sondern bewährte Technik mit umfangreicher Ausstattung sucht, der kann mit den Sonder-Modellen kurz vor dem Modell-Wechsel glücklich werden. Zumal Kia hier auch die neuen Assistenz-System einbaut und optisch besondere Reize setzt.

Black Edition ab 28.290 Euro

Wie es der Name andeutet, zieren schwarze Design-Details die Karosserie und den Innenraum. Der Rahmen um den Kühlergrill, Zierleisten, die Gehäuse der Scheinwerfer und die 17 Zoll-Alus tragen Schwarz. Zudem sind die Scheiben im Fond und am Heck stark getönt.

Der 4,49 Meter lange Kia Sportage „Black Edition“ baut auf der Ausstattungslinie „Vision“ auf, bei der unter anderem ein Navigationssystem mit Echtzeitverkehrsdaten, Verkehrszeichenerkennung, Fernlichtassistent, Einparksensoren am Heck sowie Sitzheizung vorne sowie im Fond beinhaltet sind.

Die Ausstattung des Sondermodells „Black Edition“ wird, zusätzlich zu den optischen Änderungen, etwa um ein JBL-Soundsystem mit Subwoofer, eine Zweizonen-Klimaautomatik, LED-Scheinwerfern und -Rückleuchten sowie eine Lenkradheizung erweitert. Zudem spenden ein Tot-Winkel-Assistent mit Spurwechselwarnung und eine Querverkehrsüberwachung zusätzliche Sicherheit.

Basismotor ist – wie in der Serie-Linie – ein 1,6 Liter-Benziner, der eine Leistung von 132 PS bereitstellt. An den Vorderräder angetrieben, kostet der Kia Sportage „Black Edition“ ab 28.290 Euro. Damit liegt er runde 2.400 Euro über einem entsprechend motorisierten Sportage mit Vision-Ausstattung. Wird diese mit der Auswahl der entsprechenden Optionen aufgewertet, kommt man auf einen Listenpreis von etwa 28.2000 Euro – also auf den nahezu gleichen Preis. Die schwarzen Designelemente der „Black Edition“ gibt es damit quasi kostenfrei.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Neben dem 132-PS-Basis-Motor gibt es die „Black Edition“ auch mit einen 177 PS Benziner, der im Testwagen verbaut ist und hier mit einem schnell schaltenden Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb kombiniert ist. Auch ein Diesel ist mit der „Black Edition“ kombinierbar. Auf unseren Testfahrten mit dem 177-PS-Benziner haben wir einen Verbrauch von ca. 7,5 Litern notiert. Ein guter Wert für einen kompakten SUV-Benziner ohne E-Unterstützung. Die Bedienung de Sportage funktioniert weitgehend intuitiv, man sitzt etwas erhöht auf den guten Leder-Sitzen (Option). Auch die sorgfältig verarbeiteten Materialien können sich wirklich sehen lassen. Ein Auto, das in die Zeit passt.

Final Edition

Final Edition ab 23.990 Euro

Auch mit der „Final Edition“ feiert Kia das nahende Ende der 4. Modell-Generation. Serienmäßig beinhaltet die „Final Edition“ ein Navigationssystem inklusive der Online-Dienste Kia Connect, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, beheizbarem Lederlenkrad und Rückfahrkamera. Ab 23.990 Euro ist dieses Sonder-Modell zu haben. Kia nennt einen Preisvorteil für den Kunden von 1.190 Euro. Den Farbton „Carraraweiß“ gibt es ohne Aufpreis. Vier Metallic-Lackierungen kosten jeweils 620 Euro. Für den genannten Preis gibt es – wie üblich bei Kia – 7 Jahre Herstellergarantie und ein 7-Jahre währendes Navigationskarten-Update.

Die „Final Edition“ basiert auf der Einstiegsversion „Edition 7“ und beinhaltet darüber hinaus eine Reihe von Komfortelementen wie ein Navigationssystem und eine Klimaautomatik. Diese Sonderedition wird ausschließlich für den frontgetriebenen 1.6 GDI mit Sechsgang-Schaltgetriebe angeboten. Der 97 kW (132 PS) starke Benzin-Direkteinspritzer beschleunigt den Sportage in 11,5 Sekunden auf Tempo 100. Vmax wird bei 182 Stundenkilometern erreicht.

Der 4,49 Meter lange Sportage der vierten Modellgeneration zeichnet sich durch ein im Klassenvergleich großzügiges und variables Interieur aus. Für hohen Sitzkomfort ist auch im Fond gesorgt, wo sich die Rückenlehnen individuell einstellen lassen (Neigung 23 bis 37 Grad). Das Gepäckraumvolumen von 503 Litern macht den Sportage familientauglich. Durch das Umklappen der asymmetrisch geteilten Rücksitzlehnen lässt sich der Gepäckraum bei einer Nutzung von bis zu 2 Personen auf bis zu 1.492 Liter erweitern.

————–

Schau gern auch mal bei unserem Kooperationspartner Null-Leasing.com vorbei, hier findest du eine große Auswahl an Fahrzeugen.

https://www.null-leasing.com/leasing-schnaeppchen?mc=derautotester

(*Werbung)

—————-

Technische Daten:

Kia Sportage Black Edition (2021)

Grundpreis 28.290 Euro

Kraftstoffart Super

Hubraum 1591 ccm

Leistung / Drehmoment 130 kW (177 PS) / 265 Nm

Leistung maximal bei U/min. 5500 U/min

Drehmoment maximal bei U/min. 1500 U/min

Vmax: 182 km/h

0-100: 11,5 Sekunden

Länge 4485 mm

Breite 1855 mm

Breite (inkl. Außenspiegel) 2085 mm

Höhe 1635 mm

Radstand 2670 mm

Wendekreis 11,0 m

Kofferraumvolumen normal 503 l

Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank 1492 l

Leergewicht 1545 kg

Zul. Gesamtgewicht 2110 kg

Anhängelast ungebremst 750 kg

Dachlast 100 kg

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren