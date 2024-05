Neuer Fiat 600 Hybrid 125 Jahre Edition 

Fiat bringt die 600 Hybrid 125 Jahre Edition auf den Markt. Am 11. Juli feiert die 1899 gegründete Marke FIAT nämlich ihren 125. Geburtstag. Das Sondermodell zeichnet sich durch eine erweiterte Serienausstattung sowie eine besonders attraktive Leasingrate aus. Das neue Crossover-Modell ist ohne Anzahlung ab nur 125 Euro pro Monat zu haben.

Der fünftürige Fiat 600 Hybrid 125 Jahre Edition mit Mild-Hybrid-Antrieb kombiniert einen Benziner mit 74 kW (100 PS) Leistung mit einem Elektromotor, der beispielsweise beim Anfahren mit zusätzlichen 21 KW (entsprechend 29 PS) unterstützt.

Die Sonderserie Fiat 600 Hybrid 125 Jahre Edition bietet eine im Vergleich zum Basismodell erweiterte Serienausstattung. Zusätzlich sind das Navigationssystem, ein USB-C-Anschluss im Fond, ein Pad zum kabellosen Aufladen von Smartphones, Fernlichtassistent, elektrische Parkbremse sowie Mittelarmlehne vorne und Stauraum in der Mittelkonsole an Bord. Die in der Basis bereits umfangreiche Palette der elektronischen Fahrerassistenzsysteme ist um Verkehrszeichenerkennung, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und Stauassistent ergänzt. Zusammen mit der Autonomen Notbremsfunktion, die auch Radfahrer und Fußgänger im Bereich vor dem Fahrzeug erkennt, und dem Spurhalteassistent ist so Autonomes Fahren auf Stufe 2 möglich. Auch die Klimaanlage sowie Parksensoren hinten sind Standard.

Das Jubiläumsmodell Fiat 600 Hybrid 125 Jahre Edition ist allerdings schon jetzt bestellbar.

