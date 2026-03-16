Neuer koreanischer Elektro-SUV für Europa mit bis zu 453 km Reichweite | In News In Kia | Von Von Redaktion/cwe

Kia startet den Verkauf seines neuen Elektro-SUV Kia EV2. Das in Europa entwickelte und produzierte Modell ist ab 26.600 Euro bestellbar.

Der 4,06 Meter lange B-Segment-SUV wird mit zwei Batterien (42,2 oder 61,0 kWh) angeboten und erreicht bis zu 453 Kilometer Reichweite (WLTP). Serienmäßig an Bord sind unter anderem Panoramadisplay, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik und zahlreiche Assistenzsysteme.

Der koreanische Autobauer produziert den EV2 im slowakischen Werk in Žilina. Die ersten Fahrzeuge sollen ab April 2026 ausgeliefert werden.