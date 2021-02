Neuer Citroën ë-Berlingo: Elektrischer Hochdachkombi kommt im Herbst

Mit dem neue ë-Berlingo bringt Citroën nun die rein-elektrisch angetriebene Version auf den Markt. Der neue elektrische Van unterscheidet sich optisch durch den Ladeanschluss an der linken hinteren Karosserieseite, Details in Anodised Blue an den Stoßfängern und dem seitlichen Airbump sowie das neue ë-Logo an Front und Heck. Der neue ë-Berlingo wird in zwei Längen (4,40 Meter) und (4,75 Meter) sowie als Fünf- bzw. Siebensitzer angeboten. Mit der 50 kWh-Lithium-Ionen-Batterie bietet der E-Van eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern nach WLTP. In rund 30 Minuten lässt sich die Batterie an einer 100 kW-Schnellladesäule bis zu 80 Prozent wieder aufladen. Verbunden mit 18 Assistenzsystemen und bietet bis zu 750 Kilogramm Anhängelast.















Der neue Citroën ë-Berlingo bietet eine Leistung von 100 kW (136 PS) und ein maximales Drehmoment von 260 Nm. In allen drei Fahrmodi (Eco, Normal, Power) liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 135 km/h.

Der neue Citroën ë-Berlingo kommt im Herbst 2021 in den Handel.

Fotos: Citroën