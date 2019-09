Der Audi A5 (Sportback, Coupé und Cabriolet) zeigt sich in neuem Look und mit MMI touch-Bedienkonzept. Die Mild-Hybrid-Technologie sorgt für niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Im überarbeiteten Audi S5 arbeitet nun ein 3.0 Diesel-Motor mit elektrisch angetriebenem Verdichter und 48-Volt-Hauptbordnetz. Bestellbar sind die neuen A5/S5-Modelle ab Herbst 2019.

Audi hat das Exterieur überarbeitet, vor an der Front. Der Singleframe mit Wabengitter-Einsatz ist flacher und etwas breiter geworden. Ein neuer Schweller macht die Seitenansicht optisch schlanker; ein Diffusoreinsatz mit trapezförmigen Endrohren lässt das Heck breiter wirken.

Beim Exterieur gibt es jetzt neben der Basisvariante, zwei optionale Linien: advanced und S line, dazu kommt der Look der S-Modelle und des A5 Cabriolets. Kunden können unter 12 Lackfarben, darunter der neue Ton Distriktgrün Metallic, wählen.



Im Innenraum der A5-Modelle: Mit seinem neuen MMI touch-Konzept soll der vernetzte Audi A5 ein Bedienerlebnis wie ein modernes Smartphone bieten: Ein 10,1 Zoll-Touch-Display mit akustischer Rückmeldung löst den bisherigen Dreh-/Drück-Steller ab. Die MMI-Suche basiert auf freier Texteingabe.

Für die überarbeiteten Audi A5-Modelle sind in Deutschland Motorisierungen ab 120 kW (163 PS) erhältlich. Weiter sind auch S-Modelle mit starken V6-Aggregaten im Angebot. Zur Markteinführung haben viele A5-Motorisierungen ein Mild-Hybrid-System (MHEV) an Bord. Bei den Vierzylindermotoren ist das MHEV-System in das 12-Volt-Bordnetz integriert, bei den S-TDI-Modellen in ein neues 48-Volt-Hauptbordnetz.

Alle A5-Modelle nutzen zur Kraftübertragung ein Automatikgetriebe. Entweder eine Siebengang S tronic oder eine Achtstufen-tiptronic. Der quattro-Antrieb (Allrad) ist für die mittleren Motorisierungen optional zu haben, bei den drei stärksten ist er Serie.

Audi S5 TDI: 700 Nm Drehmoment und 255 kW (347 PS) Leistung – die überarbeiteten Audi S5 Sportback und S5 Coupé haben auf den europäischen Märkten einen V6-Dieselmotor unter der Haube. Beide S TDI-Modelle beschleunigen in unter 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Preis und Marktstart:

Die Audi A5-Modelle und die S5-Modelle mit TDI-Antrieb sind ab Herbst 2019 in Europa bestellbar. Anfang 2020 sind die Modelle dann bei den Händlern verfügbar. In Deutschland kostet das A5 Coupé 40 (Benziner) mit 12V MHEV und 140 kW ab 42.900 Euro. Das S5 Coupé und den S5 Sportback kann der Kunde ab 66.500 Euro bestellen.

Fotos: Audi