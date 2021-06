Renault Kangoo Blue dCi 95 (2021) – Der Familienfreund mit hohem Nutzwert

Renault Kangoo – Der Familienfreund wird sicherer und komfortabler – sein Nutzwert bleibt hoch

Ihren Ursprung hatten die geräumigen Blechkisten einst als preiswerte Varianten von kompakten Nutzfahrzeugen. Sie waren zwar dünn ausgestattet und eben auf den Transport ausgerichtet, aber sie boten Raum en masse. Das hat auch Familien angezogen, die auch viel Raum wollten, aber wenig Wert auf automobilen Status und Luxus legten oder legen konnten. Dieser Trend machte den Erfolg von Caddy, Kangoo, Combo, Berlingo, Doblo und Co aus. Allein Renault hat mit dem Kangoo seit 1997 4,2 Millionen Fahrzeuge an den Mann, die Frau und Nicht-Binäre bringen können.

Der brandneue Renault Kangoo

Die Hersteller sahen diesen Erfolg mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Zwar verkauften sie viele dieser Billig-Familien-Fahrzeuge, aber es brach auch Umsatz weg, weil dafür keine gut ausgestattete, besser kalkulierte Modelle abgesetzt werden konnten. Selbstredend sind die Strategen in der Automobil-Industrie nicht dumm. Sie erkannten den Trend und begannen damit, die einfach ausgestatteten Autos sicherer und komfortabler zu machen.

Nun kommt der gemeinsam mit Mercedes entwickelte Renault Kangoo in seiner 3. Generation auf den Markt und er bringt all das mit, was auch klassische Kompaktwagen bieten. Nur eben mit dem Plus an Raum. Das macht sich andererseits natürlich beim Preis bemerkbar. Der brandneue Kangoo ist als „Edition One“ aktuell nicht unter 23.800 Euro zu haben. Erst im Frühjahr 2022 sollen mit „Life“ und „Zen“ zwei Einstiegsvarianten folgen, deren Preis jedoch noch nicht kommuniziert wird. Wer die empfehlenswerte „Intense-Ausstattung wählt, muss in Kombination mit dem 100 PS Benzin-Antrieb mindestens 26.700 Euro bereit halten. Kommt dann noch der verbrauchsgünstige Diesel dazu, stehen schon 28.000 Euro auf dem Zettel. Weitere Optionen für Sicherheit und Komfort kommen dazu. So beispielsweise der empfehlenswerte Autobahn- und Stau-Assistent, den es ab Anfang 2022 ausschließlich mit dem EDC-Getriebe (Automatik) geben wird.

Doch zunächst zu den Details des neuen Renault Kangoo, der um 6 Zentimeter in der Länge zulegt und nun 4,48 Meter misst. Im Jahr 2023 soll eine Lang-Version folgen, die es auf 4,91 Meter bringt. In der Höhe misst der Kangoo 1,83 Meter, in der Breite 1,91 Meter. Seinen Radstand gibt Renault mit 2,72 Meter an. Diese Maße führen zu beachtlichem Nutzwert. Allein für das Gepäck bzw. die Ladung stehen, je nach Stellung der Lehnen, zwischen 519 und 3.500 Liter bereit. Im Innenraum verteilt gibt es zudem familienfreundliche Ablagen und Fächer, die es auf 49 Liter bringen. Auch wer hin und wieder lange Gegenstände transportieren möchte, dürfte zufrieden sein. Denn in Kombination mit dem umklappbaren Beifahrersitz (verfügbar ab Frühjahr 2022) sind Ladelängen von bis zu 2,70 Meter möglich. Ohne diese Option sind 1,87 Meter möglich. Die Ladebreite bringt es auf 1,20 Meter, das entspricht einer Standard-Palette. Wem das noch immer nicht reicht, der kann die serienmäßige Dachreling nutzen, die ohne Werkzeug zu einem Dachträger umgebaut werden kann und bis zu 100 Kilo tragen darf. Auch Anhänger sind mit einer Last von bis zu 1.500 Kilo (gebremst) möglich.

Das Blechkleid des neuen Kangoo mit seinen serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern sieht richtig gut aus, wenig erinnert noch an die Klein-Transporte von einst. Und auch im Innenraum sieht es aus wie in einem normalen PKW. Auch die modernen Assistenz-Systeme stehen – teilweise sogar in Serie – bereit. In unserem Testwagen, der mit dem 95-PS-Dieselantrieb und 6-Gang-Schaltung in Fahrt kommt, waren neben der Intense-Ausstattung auch die höhenverstellbaren Comfort-Sitze (350 Euro inkl. Sitzheizung) verbaut, die nicht zuletzt auf langen Fahrten klare Vorteile bieten. Im Innenraum bleibt es übrigens um 8 Dezibel leiser als im Vorgänger. Das wird laut Renault durch eine bessere Dämmung und dickere Scheiben erreicht. Einen klaren Vorteil bieten auch die in einem Winkel von 90 Grad öffnenden Vordertüren und die beiden Schiebetüren. Ab der Intense-Ausstattung sind alle wesentlichen Info und die Kommunikation über einen 8 Zoll Touch Bildschirm zu haben. Dann ist auch Apple Car Play und Android Auto möglich, allerdings leider nur per Kabel.

Noch mal zu den Antrieben. Für den Kangoo wird es keinen Hybrid-Antrieb geben, jedoch ab der 2. Hälfte des kommenden Jahres einen reinen E-Antrieb mit 75 kW Leistung und auch mit Schnelllade-Funktion. Weitere Details werden dazu von Renault noch nicht verraten. Als Verbrenner gibt es Benziner mit 100 oder 130 PS Leistung. Diesel mit 75, 95 oder 115 PS.

Unser 95-PS-Diesel Testwagen wird mit einem kombinierten WLTP-Verbrauch von 5 Litern je 100 Kilometer angegeben. Auf unseren ersten Testfahrten rund um Brühl haben wir als Verbrauch 5,8 Liter notiert. Der Diesel hält sich akustisch angenehm zurück, ist jedoch klar als solcher zu erkennen. Sein Drehmoment von 260 Newtonmetern passt bestens zum mindestens 1.600 Kilo schweren Kangoo. Das 6-Gang-Getriebe findet den Weg in die Schaltgassen spielend leicht. Genauso fährt sich der Kangoo – gutmütig und berechenbar. Auch wenn es nur sekundär wichtig ist: In 15 Sekunden erreicht der Kangoo mit diesem Antrieb aus dem Stand Tempo 100. Als Höchstgeschwindigkeit stehen 164 Stundenkilometer auf dem Zettel.

Fazit:

Der neue Renault Kangoo ist schöner und besser geworden, als sein Vorgänger. Was bleibt ist sein hoher Nutzwert. Die Wettbewerber um den ebenfalls kürzlich überarbeiteten VW Caddy und Co werden es spüren. Zwar haben sich die Preise der kompakten Familien-Transporter längst von denen der frühen Blechkisten entfernt, jedoch bekommt man mit dem Kangoo nun sehr viel Auto mit modernen Sicherheits- und Komfort-Features für sein Geld.

Technische Daten

Renault Kangoo Blue dCi 95



Länge x Breite x Höhe (m): 4,49 x 1,92 x 1,84

Radstand (m): 2.72

Motor: R4-Diesel, 1461 ccm, Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbo, SCR-Katalysator

Leistung: 70 kW / 95 PS bei 3000 U/min

Max. Drehmoment: 260 Nm bei 1750 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 164 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 15,1 Sek.

NEFZ-Durchschnittsverbrauch: 4,9 Liter (Diesel)

Effizienzklasse: A

CO2-Emissionen: 128 g/km (Euro 6d)

Leergewicht / Zuladung: min. 1593 kg / max. 498 kg

Kofferraumvolumen: 519–2031 Liter

Max. Anhängelast: 1500 kg

Wendekreis: 11,3 m

Bereifung: 205/60 R 16

Wartungsintervall: alle 30.000 km oder jährlich

Basispreis: 26.300 Euro

