Neue Porsche 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition

Porsche präsentiert ein limitiertes Sondermodell im Rennsport-Design: die 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition. Das Sondermodell feierte am Samstag, den 12. Oktober 2019, seine Premiere beim „Sportscar Together Day“ am Hockenheimring. Die 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition ist für einen limitierten Zeitraum ab dem 14. Oktober 2019 in den 88 deutschen Porsche Zentren erhältlich.



Die Edition wird in Schwarz und Weiß angeboten. Rote Akzente unterstreichen das Rennsport-Design. Auf der Fahrerseite zieht sich ein roter Doppelstreifen mit Porsche-Schriftzug über das gesamte Fahrzeug.

Integriert ist dort die Zahl „15“. Sie deutet eine Startnummer an und verweist auf das Jubiläum des Porsche Sports Cup. Die 20-Zoll Räder sind in schwarz (seidenglanz) lackiert, das Felgenhorn in indischrot.





Im Interieur zeigen auch verschiedene Akzente in rot die Verbindung zum Motorsport.

Der Fahrersitz unterscheidet sich vom Beifahrersitz durch eine rote Mittelbahn aus Alcantara. Weitere Merkmale sind das Alcantara-Lenkrad mit roter 12-Uhr-Markierung und der schwarze Schalthebel mit rotem Schaltschema. Die Zierblenden in Türen, Schalttafel und Mittelkonsole sind in schwarz gebürstetem Aluminium ausgeführt.





Als Basis dient der neue 718 Cayman GT4 mit dem 309 kW (420 PS) starken Vierliter-Sechszylinder-Saugmotor.

Fotos: Porsche