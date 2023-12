Morgan stellt elektrifizierten XP-1-Prototyp vor

Die Morgan Motor Company postet neues Entwicklungsfahrzeug, das als Vorläufer für zukünftige elektrische Morgan-Sportwagen dienen soll. Der experimentelle Prototyp, der als „XP-1“ bezeichnet wird, soll den Ingenieuren und Designern von Morgan wichtige Informationen liefern, wenn sie mit der Entwicklung der ersten elektrischen Produktionsmodelle des Unternehmens beginnen. XP-1 wurde in den letzten 12 Monaten von Morgans Ingenieurteam mit Sitz in Malvern, Worcestershire, entwickelt und basiert auf der Aluminiumplattform von Super 3.

Morgan XP-1

Der Prototyp ist nicht für die Produktion gedacht. Der Morgan XP-1 wird nun in den nächsten 18-24 Monaten weiterentwickelt, um neue Technologien und Funktionen zu testen.

Matt Hole, Chief Technical Officer der Morgan Motor Company, sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, XP-1 mit der Welt zu teilen und einige der erstklassigen Techniken zu präsentieren, die hinter den Kulissen von Morgan stattfinden. Während wir uns auf unsere elektrische Reise begeben, wird dieser Prototyp zu einem Schwerpunkt des Engineering- und Designprozesses werden, der eine Fülle von Einblicken bietet und zum Aufbau unserer internen EV-Fähigkeit beiträgt. Wir haben keinen Zweifel daran, dass wir sicherstellen können, dass zukünftige elektrische Morgan-Sportwagen die zentrale Anziehungskraft unseres aktuellen Sortiments behalten, was bedeutet, dass sie Spaß am Fahren, leicht, handgefertigt und maßgeschneidert sind.

Wir werden unermüdlich sein, diese Eigenschaften für unsere Kunden für die kommende Generationen zu bewahren. Da es nicht an ein Produkt gebunden ist, bietet XP-1 unserem Publikum die einzigartige Möglichkeit, sich uns während dieser aufregenden Lernphase anzuschließen, und wir freuen uns darauf, zukünftige Updates in den kommenden Monaten zu teilen.

Die Kombination aus Batterie, Motor und Wechselrichter von XP-1 stellt Morgans ersten Antriebsstrang, Verbrennungs- oder Batterie elektrisch dar. Der Antriebsstrang, der speziell für XP-1 entwickelt wurde, gibt Morgans Ingenieuren die vollständige Kontrolle über Kalibrierungen, die die Drosselklappe und den Regenerationspegel bei verschiedenen Geschwindigkeiten variieren, um eine Reihe von Fahrmodi mit einer Mischung aus Fahreigenschaften zu schaffen. Um bei der Identifizierung geeigneter Komponentenkombinationen für den Antriebsstrang – sowohl für XP-1 als auch für zukünftige elektrische Morgan-Modelle – zu helfen, wurde eine intern entwickelte komplette Fahrzeug-Toolchain entwickelt. Diese Werkzeugkette ist der Schlüssel zur Modellierung der Kompatibilität und Eignung einer Reihe verschiedener Antriebsstrangkomponenten, zur Berechnung des Bereichsvorhersagealgorithmus und zur Simulation verschiedener Szenarien, die dem Unternehmen helfen können, sich mit zukünftigen Anforderungen zu vergleichen.

Die Sicherstellung, dass zukünftige elektrische Morgan-Sportwagen leicht sind – wie sie es in der 114-jährigen Geschichte des Unternehmens waren – ist eine wichtige Voraussetzung. Diese Gewichtsanforderung ist von grundlegender Bedeutung für die Entscheidung des Unternehmens, eine eigene Antriebsstrangkombination zu erstellen, mit wichtigen Partnern zusammenzuarbeiten und branchenführende Komponenten zu verwenden. Daher ist das Gewicht des XP-1 mit dem des Serienautos vergleichbar, auf dem es basiert.

XP-1 ist ein kombiniertes Ladesystem (CCS), das für schnelles Laden aktiviert ist und über eine bidirektionale Ladefunktion verfügt, zwei wichtige Funktionen, die dazu beitragen, die laufenden Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens zukunftssicher zu machen. Darüber hinaus und in direktem Zusammenhang mit den Anforderungen an Elektrofahrzeuge ist XP-1 auch das erste Morgan, das mit einer elektronischen Parkbremse (EPB) ausgestattet wurde.

Neben dem Experimentieren mit Fahreigenschaften und Antriebsstrang hat XP-1 es Morgan auch ermöglicht, ein weiteres Verständnis für breitere EV-Technologie und -Design, insbesondere Aerodynamik, zu entwickeln. XP-1 bietet aerodynamische Verbesserungen am Frontend für mehr Reichweite und Effizienz, diese experimentellen Modifikationen haben zu einer Reduzierung des Widerstandskoeffizienten um 33% geführt.

Ein maßgeschneidertes Innendisplay ermöglicht das Experimentieren mit der Benutzeroberfläche (UI). Das Display von XP-1 wird sich kontinuierlich weiterentwickeln, so dass Ingenieure und Designer Feedback darüber sammeln können, wie Benutzer mit dem Fahrzeug interagieren, und wie wichtige Fahrzeuginformationen in zukünftigen Sportwagen am besten kommuniziert werden können. Weitere experimentelle Merkmale sind externe Ladestandsanzeige-LEDs, die die vordere Motorhaube umgeben, und neue aerodynamische Radverkleidungen.

Fotos: Morgan

Über Morgan Motor Company

Die Morgan Motor Company fertigt seit 1909 Sportwagen. Jeder Morgan wird auf Bestellung handgefertigt. Das historische Haus von Morgan befindet sich in der Pickersleigh Road in Malvern Link, Worcestershire. Dies ist der einzige Ort auf der Welt, an dem Morgan-Autos gebaut werden. Morgan-Sportwagen werden mit drei Kernelementen handgefertigt: Asche, Aluminium und Leder.