MG will ersten „wahren“ Electric Hot Hatch in Goodwood vorstellen

Beim „Festival of Speed“ in Goodwood wird MG den ersten „wahren“ Electric Hot Hatch vorstellen, so der chinesische Autohersteller. Das neue Topmodell der MG4-Electric-Baureihe kann ab Mitte Juli zu Preisen von mindestens 44.312,50 Euro bestellt werden. Der MG4 Electric XPOWER verfügt über einen Dual-Motor-Antriebsstrang, und damit über Allradantrieb. Er kann bis zu 320 kw (435 PS) als Gesamtleistung und bis zu 600 Nm Drehmoment bereitstellen. Dabei liefert der vordere Elektromotor 150 kW, während der hintere 170 kW beisteuert. Den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 absolviert der aus China stammende MG in 3,8 Sekunden. Vor einigen Jahren haben die Chinesen den weithin bekannten Markennamen in England erworben, so dürfen sie ihre MG4 Electric Baureihe nun mit fug und recht MG nennen.

MG4 Electric XPOWER

Der MG4 Electric XPower wird am 13. Juli beim „Festival of Speed“ in Goodwood zum ersten Mal öffentlich zu sehen sein.

Fotos: MG

