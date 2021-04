Weltpremiere – Maserati Levante Hybrid

Erstes Hybrid-SUV der 3-Zack-Marke

Maserati stellt mit dem Levante Hybrid sein erstes Hybrid-SUV vor. Dabei möchten die Italiener keine Abstriche gegenüber den reinen Verbrenner-Modellen machen. Im Gegenteil: Die Fahrleistungen sollen verbessert werden und auch der Luxus darf nicht zu kurz kommen. Zudem soll das Hybrid-SUV mit dem typischen Motorsound eines Maserati begeistern.

Warum Maserati ein Mild-Hybrid-System verwendet

Der Levante Hybrid kombiniert einen 2.0-Liter-4-Zylinder-Verbrennungsmotor mit einem 48-Volt-Hybrid-System. Dabei wird Energie zurück gewonnen, wenn das Fahrzeug verzögert wird. Dabei soll das Maserati typische Leistungsniveau erhalten bleiben und der Verbrauch gesenkt werden. Maserati verspricht ein drehfreudiges Ansprechverhalten des Triebwerks sowie Fahrleistungen, die denen eines V6-Benziners entsprechen. Der Hybrid-Levante soll nach Angaben des Herstellers effizienter sein, als die Dieselversionen. Dabei sollen weder Fahrspaß durch eine noch progressive Leistungsentfaltung beeindrucken und dem eines 6-Zylinder-Diesel mit seinem hohen Drehmoment entsprechen – also schon im unteren Drehzahlbereich zur Entfaltung kommen. Der Mild-Hybride stellt mit seinen 330 PS eine ähnliche Leistung bereit, wie der 6-Zylinder (350 PS), jedoch bei einer Senkung des CO2-Ausstoßes und des Verbrauchs (nach WLTP) gegenüber dem reinen Benziner um etwa 18 Prozent und gegenüber dem Diesel um 3 Prozent.

18 Prozent weniger Verbrauch als der 6-Zylinder bei nahezu gleicher Performance

Das 48-Volt-Hybrid-System nutzt einen Riemen-Starter-Generator (RSG) in Kombination mit einem Akku, einen E-Verdichter und einen DC/DC-Wandler. Der RSG, der auch als Lichtmaschine fungiert, ermöglicht die Rückgewinnung der Bremsenergie und lädt den im Fahrzeugheck platzierten Akku-Satz, den E-Verdichter des Motors mit Strom versorgt. Der elektrische Verdichter arbeitet mit dem klassischen Turbolader zusammen, der die Leistungsentfaltung des Verbrennungsmotors im unteren Drehzahlbereich unterstützt. Die Kombination von RSG und E-Verdichter ermöglicht eine zusätzliche Aufladung – und zwar auch dann, wenn der Motor im oberen Drehzahlbereich im Sport-Modus arbeitet. So profitiert der Fahrer von einem Plus an Leistung. Im Normal-Modus herrscht dagegen ein ausgewogenes Verhältnis von Verbrauch und Leistung vor.

Maserati Levante Hybrid

Die Hybridversion bringt weniger Gewicht auf die Waage als der Levante mit dem 6-Zylindermotor. Ein weiterer Vorteil ist die bessere Achslastverteilung, weil der Akku-Satz hinten eingebaut ist. Das soll den Fahrspaß erhöhen, in dem das Handling des Levante einfacher wird. Die 243 kW (330 PS) Höchstleistung und das Drehmoment von 450 Newtonmetern liegen schon bei 2.250 Umdrehungen an. 90 Prozent davon bei 1.750 U/min. Wie alle Levante Modelle kommt auch der Mild-Hybride mit Allradantrieb. 240 Stundenkilometer werden als Höchstgeschwindigkeit angegeben, dazu eine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in 6 Sekunden. Das entspricht der Beschleunigung der 6-Zylinder-Version und ist besser als bei der Dieselversion.

Klassischer Maserati Sound

Der Levante Hybrid bleibt trotz Hybridisierung auch akustisch ein echter Maserati. Akustische Verstärker kommen nicht zum Einsatz. Lediglich die Strömungsdynamik des Abgastrakts wurde überarbeitet, und die Resonanzrohre wurden auf das typische Klangerlebnis abgestimmt.

Die GT-Version des Levante

Der Levante Hybrid feiert sein Debüt in der neuen GT-Ausstattung mit Styling-Elementen des GranLusso oder dem optional erhältlichen Sport-Paket. Frontstoßfänger und Frontgrill sind in Chrom gehalten, während das GT-Emblem über den drei seitlichen Lüftungsschlitzen platziert ist. Das GT-Interieur ist durch Leder „Grain A“ und Applikationen in schwarzem Pianolack gekennzeichnet. Auf Wunsch ist die gesamte Vielfalt an Ledervarianten und Interieur-Elementen des Levante erhältlich.

Die Preise für den Maserati Levante Hybrid werde aktuell noch nicht kommuniziert. Verfügbar soll er in Europa ab Juni 2021 sein. Wir freuen uns schon auf die ersten Testfahrten, denn selbst fahren, sagt mehr als alle technischen Daten.

TECHNISCHE DATEN MASERATI

LEVANTE HYBRID MOTOR Layout Reihenvierzylinder mit Mild Hybrid, eBooster und 48-Volt-RSG Hubraum (cm3) 1.995 Bohrung x Hub (mm) 84 x 90 Verdichtungsverhältnis 9.5:1 Leistung (kW/PS @ U/min) 243/330 @ 5.750 Max. Drehmoment (Nm @ U/min) 450 @ 2.250 Kraftstoffversorgung Benzindirekteinspritzung Einspritzduck (bar) 200 Aufladung 1 Mono-Scroll-Turbolader, 1 eBooster 48 Volt Kurbelwelle Geschmiedeter Stahl Schmierung Ölpumpe mit variablem Volumen Ventiltrieb und Steuerung 1 obenliegende Nockenwelle, Multiair-System FAHRLEISTUNGEN Beschleunigung 0-100 km/h (s) 6,0 Höchstgeschwindigkeit 240 Bremsweg 100-0 km/h (m) 36 VERBRAUCH UND EMISSION Verbrauch kombiniert WLTP (l/100 km) Noch laufende Homologation CO2-Ausstoß WLTP (g/km) 231-252 (noch laufende Homologation) KRAFTÜBERTRAGUNG Getriebe ZF-Achtgangautomatik Getriebeübersetzung 1.: 5,0; 2.: 3,2; 3.: 2,14; 4.: 1,72; 5.: 1,31; 6.: 1,0; 7.: 0,82; 8.: 0.64; rückwärts: 3,46; Gesamtübersetzung: 3,27 Kraftübertragung Allradantrieb mit selbstschließendem mechanischen Sperrdifferenzial FAHRWERK Vorn Doppelquerlenker, Stabilisator Hinten Mehrlenker, Stabilisator BREMSEN Vorn Belüftete Scheiben 345×32 mm, 2 schwimmende Kolben Hinten Belüftete Scheiben 330×22 mm, 1 schwimmender Kolben ABMESSUNGEN UND GEWICHTE Reifen 265/50 R19 L x B x H (mm) 5.005 x 1.981 x 1.693 Radstand (mm) 3.004 Spur vorn/hinten (mm) 1.631 / 1.662 Gepäckraumvolumen (l) 580 Tankvolumen (l) 80 Gewicht (kg) 2.090