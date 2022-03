Maserati Fuoriserie (2022) – Lass Dir deinen ganz persönlichen Maserati kreieren

Wer genug Kohle hat, der kann sich ein Auto leisten, das speziell auf seine Wünsche hin gestaltet wird. Ein wachsende Gemeinde legt Wert auf solche Möglichkeiten. Und selbstredend findet man besonders viele Individualisten unter den Autokäufern in den Reihen der Luxus-Hersteller. Einer davon ist die italienische Sportwagen und SUV-Schmiede aus Maranello, die seit Kurzem zur Stellantis-Gruppe gehört.

Die Maserati Fuoriserie Collection (2022)

Erlaubt ist, was gefällt

Um den Kunden einmalige Kreationen schaffen zu können, hat Maserati nun sein Fuori-Programm aufgelegt. Mit ihm soll es den Maserati-Kunden möglich gemacht werden, ihre eigenen Versionen der italienischen Fahrzeuge zu bekommen. Zwei Linien stehen zur Auswahl, nämlich Corse und Futura. „Corse“ ist den Gentlemen-Fahrern gewidmet, zu erkennen an den von historischen Rennwagen inspirierten Materialien und Lackierungen.

Corse

So etwa ein Lack, der aussieht, als sei der Wagen in unbehandeltem Metall unterwegs. Dazu trägt er 2 rote Streifen in der Mitte des Fahrzeugs von der Front bis zum Heck. Im Innenraum setzt Shabby-Look-Leder den Akzent und lässt schon beim Anblick Benzingeruch in die Nase steigen.

Futura

„Futura“ ist für Kunden gedacht, die neue Wege gehen möchten und die Technik lieben. Um es den Kunden leichter zu machen, gibt es Kataloge, aus denen heraus die Möglichkeiten zusammengestellt werden können. Das gilt für die Lackierungen des Blechkleids genauso wie für die Gestaltung des Innenraums oder der Felgen.

Wem das alles nicht ausreicht, der kann zu „Sartoria“ greifen. Hier schickt der lokale Händler dem geneigten Kunden auf die Reise nach Modena, wo er individuell und frei von allen Grenzen seinen Maserati in Zusammenarbeit mit den Designern gestalten lassen kann.

Chefdesignerin für die Fuoriserie Simona Carnino

Bei dieser Gelegenheit steht auf Wunsch auch eine Besichtigung der Produktion auf der Agenda. Mehr Individualität ist kaum denkbar. Einzig Änderungen an der Karosserieform werden nicht angeboten.

David Beckham Maserati MC20 Photo: James Lipman

Für alle Baureihen möglich

Das Fuori-Programm wird für alle Maserati Baureihen von Grecale über Ghibli, Quattroporte und Levante bis hin zum MC20 angeboten. So hat sich Maserati Markenbotschafter David Beckham seinen ganz persönlich gestalteten MC20 in Schwarz und mit rosa-farbenen Details gestalten lassen. Was David Beckham konnte, ist nun jedem Maserati Kunden möglich. Vorausgesetzt, er hat das nötige Kleingeld zur Verfügung. Die Preise reichen von wenigen Tausend Euro bis hin zur Verdoppelung des Basis-Preises. Wohl dem …

Fotos: Maserati/Der-Autotester