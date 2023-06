Brandneuer Lexus LBX (2024) – Erstes City-SUV der Toyota-Premium-Marke

Neuer Lexus LBX mit Vollhybridantrieb im ersten Check

Lexus möchte auch in Europa, und nicht zuletzt in Deutschland, auf höhere Absatzzahlen kommen. Welche Marke möchte das nicht. Mit der Premiere des LBX hat Lexus aus meiner Sicht zwei wesentliche Dinge richtig gemacht. Die Japaner haben den LBX in und für Europa entwickelt. Das bedeutet in erster Linie, sie haben dem Crossover, der im absatzstarken B-Segment angesiedelt ist, eine europäische Anmutung verliehen, was ihn attraktiver für europäische Kunden macht.

Zweitens ist man hier in einem Modell unterwegs, das mit einer Außenlänge von 4,19 Meter sogar für kleine Familien taugt und – vor allem – noch bezahlbar sein sollte. Zwar hat Lexus Deutschland noch keine Preise für den LBX kommuniziert, wir rechnen jedoch mit etwa 32.000 Euro. Damit wäre er etwa 7.000 Euro teurer, als der Toyota Yaris Cross, der auf der gleichen technischen Basis entsteht.

Auch der Yaris Cross kann einzig mit einem Voll-Hybrid-Antrieb bestellt werden, der Lexus LBX bringt jedoch 20 PS mehr (136 PS) auf die Waage, einen Zentimeter mehr Außenlänge und auch beim Radstand, der direkten Einfluss auf den zur Verfügung stehenden Raum nimmt, hat er runde 2 Zentimeter (2,58 m) mehr zu bieten. Beide sind gegen Mehrpreis mit einem zusätzlichen E-Motor an der Hinterachse ausstattbar, der sie faktisch zu Allradlern machen kann.

Voll-Hybrid-Antrieb mit 136 PS

Aber natürlich muss sich ein Lexus noch stärker von einem Toyota unterscheiden. Ein Lexus soll im Innenraum erkennbar leiser sein und auch die Qualitätsanmutung muss höher sein. Ersteres konnten wir im Rahmen der statischen Vorstellung in Mailand noch nicht prüfen. Zweiteres ist sicht- und spürbar der Fall.

Zudem sind moderne Assistenzsysteme, wie etwa ein adaptiver Tempomat, teilweise schon serienmäßig an Bord. Ein 12,3 Zoll Display hinter dem Lenkrad und ein 9,8 Zoll-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts stellt die benötigten Infos bereit. Auf den Vordersitzen steht der klassen-typische Raum zur Verfügung. Hinten ist der Fußraum – subjektiv – etwas größer, als bei vielen Wettbewerbern.

Als Gepäckraum stehen 332 Liter bereit, das sind etwa 12 Liter mehr, als beim Toyota Yaris Cross (320 Liter).

Der LBX wird stets von einem selbstaufladenden Hybrid-System angetrieben, dessen Kraft über ein Automatikgetriebe (elektronisch, stufenlos) in der Basis an die Vorderräder geleitet wird. Eine neu entwickelte 2-kWh-Batterie speichert zurückgewonnene kinetische Energie und gibt sie bei Bedarf an den E-Motor weiter.

Die Grundversorgung übernimmt ein 1,5-Liter-3-Zylinder-Benziner. Optional kann dieses System um einen E-Antrieb an den Hinterrädern erweitert werden, damit ein 4×4 entsteht. Als Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 gibt Lexus 9,2 Sekunden an. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 170 Stundenkilometern liegen. Weil es uns bislang nicht möglich war, den LBX zu fahren, können wir weder zu den Fahrleistungen, noch zum Verbrauch, noch zum Fahrverhalten oder dem Innenraum-Geräusch eigene Aussagen machen, das wird wohl erst zum Ende des Jahres möglich sein.

Europäische Entwicklung und Design

Wie geht es nun weiter? In Kürze werden wohl die Preise für den LBX bekannt gegeben. Ab Mitte des laufenden Jahres soll ein auf maximal 2.000 Exemplare limitiertes Sondermodell bestellbar sein. Die Produktion wird noch vor Jahresende starten und die ersten Auslieferungen sind im ersten Quartal 2024 zu erwarten. Wir sind gespannt, in welcher Höhe Lexus den Preis für den LBX definieren wird, den davon wird der Erfolg des City-SUVs in diesem preis-sensitiven Segment deutlich abhängen. Bleibt zudem abzuwarten, welchen Mehrpreis gegenüber dem Toyota Yaris Cross potenzielle Kunden bereit sind, für das hochwertigere und etwas leistungsstärkere Produkt der Premium-Marke zu bezahlen.

Wettbewerber unter anderem: Audi Q2, Citroen C3, Mazda CX-3, Hyundai Kona, Kia Stonic, Seat Arona, VW T-Roc, Opel Crossland

Technische Daten:

Abmessungen: 4.190 mm (Länge), 1.825 mm (Breite), 1.545 mm (Höhe)

Leergewicht: 1.280 kg

Kofferraumvolumen: 332 l

Anhängelast (ungebremst): 750 kg

Motor: 1,5-Liter-Dreizylinder Benzinmotor

Getriebe: Elektronisches stufenloses Getriebe

Systemleistung: 100 kW/136 PS

Beschleunigung (0-100 km/h): 9,2 sec

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Wenderadius: 10,4 m

