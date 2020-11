Kia hat den Picanto zum Modelljahr 2021 überarbeitet und das Design der Topversionen GT Line und X-Line weiterentwickelt. Zur Einführung der stärksten Euro-5-Motorisierung 1.0 T-GDI (100 PS/74 kW) werden beide als Sondermodell „Limited Edition“ angeboten, die jeweils 19.486 Euro kosten. Bis Ende des Jahres können Käufer außerdem im Rahmen einer Sonderaktion die Mehrwertsteuer sparen.

Der Picanto GT Line lehnt sich jetzt stärker an die größeren GT-Modelle an, während der höhergelegte X-Line insgesamt robuster auftritt als bisher. Front und Heck wurden bei beiden Versionen mit mächtigeren Stoßfängern verändert. Der X-Line erhält ein ausgeprägteres Unterfahrschutz-Design.



Die Limited Edition kombiniert beim GT Line die Außenfarbe Milky Beige Metallic mit orangen Interieur-Akzenten und beim X-Line Astrograu Metallic mit Akzenten in Petrol. Beide Modelle verfügen über Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination (mit Ledernachbildung). Der 1,0-Liter-Turbobenziner beschleunigt die Topversionen in 10,3 Sekunden auf Tempo 100 und ist für 180 km/h Höchstgeschwindigkeit gut. Die Editionsmodelle verfügen über Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, einen aktiven Spurhalteassistenten, Spurwechselassistent, Querverkehrwarner hinten und Müdigkeitswarner.





Das neue Navigationssystem mit Smartphone-Schnittstelle und Acht-Zoll-Touchscreen ermöglicht Bluetooth-Mehrfachverbindungen und beinhaltet die Online-Dienste von Kia UVO Connect. Standard sind bei der Limited Edition außerdem unter anderem induktive Ladestation, Rückfahrkamera, Sitzheizung, beheizbares Sportlederlenkrad, Aluminium-Sportpedalerie, verschiebbare Mittelarmlehne und Geschwindigkeitsregelanlage sowie 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und ein elektrisches Glasschiebedach, das für den X-Line regulär sonst nicht erhältlich ist. ampnet