Kia EV3 (2025) – Boomer-Auto des Jahres?

In unserer neuesten Review nehmen wir den Kia EV3 aus Sicht eines Boomers unter die Lupe. Der EV3 ist ein Elektroauto, das bei Verwendung von Öko-Strom umweltfreundlicher ist, als ein Verbrenner, und mit modernster Technologie ausgestattet ist. Der-Autotester hat dieses Fahrzeug in der Ausstattungslinie Earth und der auffälligen Außenfarbe Terrakotta Metallic bewertet. In unserm Video gehen wir auf die Benutzerfreundlichkeit, die Reichweite, den Preis und die Funktionen und natürlich auch auf das Fahren im kompakten Korea-Stromer ein. Kombiniert der Kia EV3 Freude am Fahren mit Nachhaltigkeit?

