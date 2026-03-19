Vom SUV zum Lastesel: Dieser Elektro-Koreaner von KGM will jetzt Handwerker erobern | In News, SsangYong In KGM | Von Von Redaktion/cwe

Mit dem neuen KGM Torres EVX Cargo Van macht KG Mobility ernst im Nutzfahrzeugsegment. Statt Lifestyle-SUV steht plötzlich Alltagstauglichkeit im Fokus – und das zu einem Einstiegspreis ab 38.990 Euro.

Die Basis liefert der bekannte KGM Torres EVX, doch im Cargo Van verschwindet die Rückbank zugunsten eines überraschend großzügigen Laderaums. Bis zu zwei Kubikmeter Volumen, eine 1,80 Meter lange Ladefläche und knapp 500 Kilogramm Zuladung machen klar: Hier geht es nicht mehr um Wochenendausflüge, sondern um Werkzeuge, Material und harte Einsätze im Gewerbe.

Angetrieben wird der Elektro-Transporter von einem 207 PS starken Motor mit 339 Nm Drehmoment. Die 80,6-kWh-Batterie ermöglicht laut WLTP bis zu 498 Kilometer Reichweite – im Stadtverkehr sogar deutlich mehr. Geladen wird in rund 36 Minuten von 20 auf 80 Prozent, was im Arbeitsalltag entscheidend sein dürfte.

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Sein Debüt feiert der Cargo-Stromer auf der Flotte! Der Branchentreff in Düsseldorf – und zielt dabei klar auf Handwerksbetriebe und Flottenkunden. Trotz Nutzfahrzeug-Fokus bleibt der Komfort nicht auf der Strecke: Klimaautomatik, große Displays, Smartphone-Integration und zahlreiche Assistenzsysteme gehören serienmäßig dazu.

Der Torres EVX Cargo Van ist mehr als ein umgebautes SUV. Er ist der Versuch, Elektromobilität endlich auch im Handwerk attraktiv zu machen – robust verpackt, ordentlich ausgestattet und mit einer Reichweite, die im Alltag bestehen könnte. Ob das Konzept aufgeht, entscheidet am Ende die Baustelle.