Limitierte Edition für den deutschen Markt: KGM präsentiert den Tivoli „Limited 50“ | In News In KGM | Von Von Redaktion/cwe

Mit einem exklusiven Sondermodell Tivoli „Limited 50“ unterstreicht KGM Mobility seine Ambitionen im Segment der kompakten City-SUVs. Lediglich 50 Exemplare der Sonderedition werden in Deutschland angeboten. Zu einem Einstiegspreis von 25.290 Euro zielt der südkoreanische Hersteller darauf ab, gehobenen Komfort und bewährte Antriebstechnik in einem preislich attraktiven Paket zu bündeln.

Das äußere Erscheinungsbild der Edition ist durch eine Lackierung in „Space Black Metallic“ geprägt. Markante Akzente setzen die schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Diamantschnitt-Design. Im Interieur führt KGM die kontrastreiche Gestaltung fort: Die schwarzen Ledersitze sowie das beheizbare Lederlenkrad sind mit orangefarbenen Ziernähten versehen, die dem Innenraum eine eigenständige Note verleihen.

Technisch basiert das Sondermodell auf der bereits umfangreichen Ausstattungslinie Lux. Die Konfiguration des „Limited 50“ lässt dabei kaum Wünsche offen. So verfügen die Vordersitze nicht nur über eine Heizfunktion, sondern auch über eine aktive Belüftung. Für ergonomischen Komfort sorgt die elektrische Sitzeinstellung inklusive einer Lendenwirbelstütze auf der Fahrerseite. Die Konnektivität wird durch eine induktive Ladeschale sowie die Integration von Apple CarPlay und Android Auto sichergestellt. Eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und das schlüssellose Startsystem „Smart-Key“ komplettieren das Komfortpaket.

In puncto Sicherheit orientiert sich die Edition am hohen Standard des Herstellers. Das Fahrzeug verfügt serienmäßig über ein umfassendes Paket an Assistenzsystemen, darunter ein Notbremssystem mit Frontkollisionswarner, Spurhalte- und Spurwechselassistenten sowie einen Totwinkelwarner und einen Querverkehrswarner. Ein Knieairbag für den Fahrer ergänzt die passive Sicherheitsausstattung.

Für den Vortrieb sorgt der bewährte 1,5-Liter-Turbobenziner mit einer Leistung von 120 kW (163 PS) und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. Die Kraftübertragung erfolgt serienmäßig über ein Sechsstufen-Automatikgetriebe auf die Vorderräder.